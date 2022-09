Hockey sur glace : Grenoble entre en lice en Ligue des Champions

Sur la ligne de départ, les Brûleurs ont des allures de louveteaux face aux autres équipes de la poule. Berlin qui débarque à Pôle Sud ce jeudi soir (20h15) vient de remporter le championnat allemand, les Tchèques de Mountfield étaient finalistes de cette CHL en 2020, contre Frolunda. Des Suédois, quadruples vainqueurs de la compétition, qui seront justement les troisièmes adversaires de Grenoble.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour le public c’est l’assurance de matchs de haut niveau, et pour les joueurs c’est la certitude d’affrontements âpres. Alors Grenoble a tout mis en œuvre pour tenir le choc, avec notamment des matchs de préparation contre des adversaires de calibre européens. L’effectif a aussi été renforcé, les joueurs majeurs de l’équipe sacrée pour la huitième fois en avril sont restés, et plusieurs recrues (Brent Aubin, Bobby Raymond et Chad Nehring notamment) sont arrivées pour donner de la profondeur au groupe. Jamais les Brûleurs de Loups n’ont eu un tel effectif.

"aller chercher l’exploit" - Jacques Reboh, président des Brûleurs de Loups

Habitués à tenir le palet et à être dominants en Ligue Magnus, les Grenoblois et leur entraîneur Jyrki Aho vont certainement devoir cette fois faire le dos rond, une qualification en quart de finale serait un exploit mais le président des Brûleurs de Loups veut rêver "on a envie d’être les agitateurs" sourit Jacques Reboh "peut-être qu’on perdra les six matchs, mais en tout cas les gars on les mêmes pensées que les miennes c’est-à-dire d’aller chercher l’exploit". Pour cela il faudra terminer dans les deux premiers et sortir avec au moins deux victoires (voire plus), les deux premiers matchs à Pôle Sud contre Berlin jeudi puis Mountfield samedi seront donc déterminants.