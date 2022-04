Hockey sur glace : Grenoble gagne encore à Angers et fait le break en finale de la Ligue Magnus

Comme lors du troisième match, Grenoble s'est imposé aux tirs au buts dimanche à Angers et n'est plus qu'à une victoire d'un huitième titre de champion de France.

Auteur du premier but du match Dylan fabre a aussi marqué son tir au but

Après un match fou samedi Grenoble et Angers se sont à nouveau rendus coups pour coups dimanche à l'IceParc lors de la 4ème manche de la finale de la Ligue Magnus.

Une rencontre que les Brûleurs de Loups ont débuté de la meilleure des manières, Dylan Fabre ouvrant le score après seulement 27 secondes de jeu. Un avantage que les Grenoblois vont conserver jusqu'au début du troisième tiers, et le but égalisateur des Angevins, marqué par un ancien des BDL, Antonin Manavian (1-1, 46e).

Le match va alors s'accélérer, l'attaquant finlandais Marcus Poukkula, blessé depuis plusieurs semaines, redonne l'avantage à Grenoble à la 52e minute, mais moins d'une minute plus tard Bouchard égalise pour Angers (2-2). Direction la prolongation, où aucun but de sera marqué. Comme la veille, Brûleurs de Loups et Ducs doivent se départager aux tirs aux buts, et comme la veille Grenoble sort vainqueur de cette séance, grâce à trois tirs aux buts convertis par Nicolas Deschamps, Sacha Treille et Dylan Fabre.

Premier match pour le titre mercredi à Grenoble

Grenoble aura donc l'occasion de décrocher son huitième titre de champion mercredi à Pôle Sud, devant une patinoire à guichets fermés.