Hockey sur glace : Jacques Reboh, le président qui a remis Grenoble sur le devant de la scène

Lorsque Jacques Reboh arrive à la tête du club en 2016, les Brûleurs de Loups restent sur une seule finale disputée (et perdue) en 6 saisons. Depuis, et en autant de temps, Grenoble a systématiquement atteint le dernier carré, et dispute même en ce moment contre Angers sa troisième finale consécutive (après 2018 et le titre de 2019, les deux dernières éditions ayant été perturbées par la pandémie). Un retour au premier plan permis par d’importants investissements, non sans faire quelques vagues dans le hockey français.

D’endetté à richement doté

Enfant du Village Olympique où ses parents originaire de Casablanca se sont installés dans les années 1970, Jacques Reboh a fait fortune dans l’immobilier, en faisant grandir le groupe AGDA (qu’il a récemment revendu). Tennismen dans sa jeunesse il débarque dans le hockey dans le sillage de son fils (aujourd’hui joueur dans l’équipe réserve), et devient partenaire des Brûleurs de Loups dans les années 2000.

Lorsqu’il rachète le club en 2016, la situation financière très dégradée avec une dette très importante. Entre le remboursement de cette dette et les investissements pour reconstruire une équipe de haut standing, Jacques Reboh a investi de sa poche bien plus d’un million d’euros. Une somme importante mais le président grenoblois assure vouloir surtout construire un modèle pérenne, capable de lui survivre : " oui nous sommes le club le plus riche de France avec 4 millions d’euros de budget " assume Jacques Reboh " mais nous avons surtout la meilleure économie, et ce n’est pas une économie sous perfusion, c’est la conséquence de tout le travail des équipes, nous avons construit un modèle économique pour avoir plus de monde dans la patinoire, dans nos espaces VIP, et plus d’annonceurs. C’est ça qui fait notre économie, aujourd’hui, et ce n’est pas artificiel ". En ce qui concerne le remplissage de la patinoire Pôle Sud (4208 places), la réussite est totale puisque, cette saison, elle est en moyenne remplie à presque 90%.

Le taux de remplissage de la patinoire Pôle Sud est une des clefs de la réussite des Brûleurs de Loups - Fabien Baldino Brûleurs de Loups

Plusieurs passes d’armes avec le monde du hockey

On l’a dit, Jacques Reboh ne vient pas du monde du hockey, de son aveu même, il n’a jamais mis les pieds dans un patin. Actif sur les réseaux sociaux, et n’ayant pas sa langue dans sa poche, il a, ces dernières années, été au cœur de plusieurs polémiques notamment avec la Fédération française.

Il y a un an, le président grenoblois s’engageait dans un bras de fer concernant l’attribution du titre à Rouen. Il y a quelques jours, encore, il s’offusquait de la piètre qualité des retransmissions des premiers matchs de la finale. Son arrivée dans le hockey s’est donc accompagnée de nombreuses vagues, mais le capitaine grenoblois, assure ne pas s’épanouir dans la tempête. "Je ne prends pas de plaisir dans le conflit, j’aime la médiation " clame Jacques Reboh " mais j’ai une aversion à la triche, au favoritisme, à l’entre-soi, et j’ai malheureusement parfois retrouvé ça dans notre organisme de tutelle ". Prompt à défendre bec et ongles son club et ses joueurs, Jacques Reboh risque d’encore faire parler de lui dans les années à venir car quel que soit l’issue de la finale contre Angers, dont les matchs 3 et 4 ont lieu ce samedi et ce dimanche, le président grenoblois n’a pas prévu de passer la main.