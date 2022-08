Hockey sur glace : les Brûleurs de Loups commencent la saison par un match amical à domicile

C'est la rentrée, et surtout le premier match, pour les joueurs de hockey sur glace de Grenoble, champions de France en titre, depuis leur victoire le 13 avril dernier en finale de Ligue Magnus. Un match amical à domicile pour débuter cette saison, ce vendredi 5 août à 19h30. Les Brûleurs de Loups affrontent les Lahti Pelicans à la patinoire Polesud.

Trois nouvelles recrues

L'équipe a peu changé mais compte trois nouveaux joueurs, dont deux jeunes Grenoblois. Paul Siraudin, attaquant en U20 avec le centre de formation, s'entraîne avec les pro et pourrait jouer des matchs avec eux : "Pour moi c'est une fierté, parce que c'est quand même la meilleure équipe de France. C'est mon objectif depuis que je suis tout petit, je suis content de jouer avec eux."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rejoindre l'équipe de Grenoble, c'est aussi un honneur pour Brent Aubin, arrivé cette semaine à Grenoble. Le Québécois, qui vient d'un club allemand, est très heureux de jouer avec les Brûleurs de loups : "Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de places de libres en attaque donc je [m'estime] très chanceux d'être ici."

Je crois qu'ici, c'est la meilleure place pour moi - Brent Aubin

"Les gars m'ont bien accueilli, sourit-il. C'est une équipe qui [veut] gagner chaque soir. Et c'est ce que j'avais demandé à mon agent : 'Je veux jouer pour une équipe gagnante'. Je crois qu'ici, c'est la meilleure place pour moi."

La nouvelle recrue, Brent Aubin. Photo : Camille Granjard © Radio France

Pour cette saison, l'équipe a différents objectifs explique le manager, Jeff Dufour : "On veut être champions. On a beaucoup d'échéances avant d'aller jusqu'au bout, à la Coupe Magnus. On a la Ligue des champions, qui va commencer très tôt, en septembre. C'est notre objectif numéro 1. Ensuite, la Coupe de France, où, depuis deux trois ans, on était moins performant." "Aujourd'hui on veut jouer sur les trois tableaux, continue-t-il, mais il va falloir être capable de bien gérer toutes les situations."

Conserver son titre

Remettre en jeu le titre de Champions de France, "c'est une pression supplémentaire, admet l'attaquant Damien Fleury. C'est surtout que toutes les autres équipes vont avoir envie de nous battre, donc ça va être encore plus dur que l'année dernière (...) Ça va être à nous de travailler encore plus fort si on veut conserver notre titre." Mais il reste confiant : "On sait de quoi on est capables, et on sait qu'on est capables d'encore mieux."