Hockey sur glace : Joey West quitte les Gothiques d'Amiens

Joey West quitte les Gothiques d'Amiens qu'il avait rejoint en 2016. Le club de Ligue Magnus de hockey sur glace l'annonce ce vendredi dans un communiqué. "Récemment devenu papa, Joey tend maintenant à d’autres projets."

Amiens salue "une grande figure des Gothiques." Joey West a disputé 275 matchs avec Amiens et marqué 134 points en six saisons. A son palmarès figurent notamment les deux coupes de France remportées contre Lyon et Rouen en 2019 et 2020.