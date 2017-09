Hockey sur glace : l'association CPHD réagit après l'exclusion des Ducs de Dijon de la D2

Il n'y aura plus de club de hockey dijonnais en D2. Le Dijon Hockey Club vient d'être sanctionné par la fédération française de hockey sur glace à cause de sa situation financière préoccupante. Les ducs sont interdits de championnat pour cette saison. Le club réagit.

Après cette sanction infligées aux hockeyeurs dijonnais, l'association CPHD réagit ce jeudi dans un communiqué. Elle "regrette la décision d’exclusion du championnat de l’équipe première gérée par la SAS qui impacte de nombreuses années de travail des salariés, dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires et collectivités qui ont tous à leur niveau contribué à la structuration du club de Dijon avec une équipe première en Ligue Magnus (vainqueur de la Coupe de France en 2006 et 2012 et demi-finaliste du championnat en 2014 et 2015), une évolution significative du nombre des licenciés, des équipes U17 et U20 en l’Elite, un parcours d'excellence sportive labélisé par la FFHG et de nombreux internationaux, témoins de la qualité de la formation dijonnaise."

L’association tient à préciser que cette décision est de la seule responsabilité de la SAS DHC créée le 1er mai 2016 pour gérer l'équipe professionnelle. Lors de la création, la seule dette de la SAS correspondait au patrimoine de l'association cédé à la SAS pour lui permettre de démarrer la saison sportive 2016 - 2017 dans les meilleures conditions possibles.

Pas d'incidence pour les amateurs

Cette décision interroge également sur les chiffres annoncés par son Président à l'occasion de la conférence de presse du 9 juillet qui parlait d’une situation quasi équilibrée.

"Il est important de préciser que cette décision n'aura pas d'incidence à court terme sur le fonctionnement du hockey amateur qui cet été par précaution avait inscrit une équipe sénior en D3 dès le mois d’aout. L’association n’ayant pas été associée à la construction du projet consécutif à la rétrogradation en D2 par la SAS malgré de nombreuses demandes."

Il convient désormais de s'atteler à reconstruire un nouvel avenir au club de Dijon à partir de son mouvement amateur et de sa formation, gage d'un projet durable permettant d’accéder rapidement dans les divisons supérieures pour son équipe première. L’objectif annoncé étant de rejoindre le championnat de D1 dans les 5 ans et de maintenir ses équipes U17 et U20 en Elite.