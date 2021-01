Hockey sur glace : L'Hormadi reprend la Ligue Magnus mais "sans public, ce n'est pas viable"

Quasiment un mois après son dernier match, l'Hormadi reprend le chemin de la Ligue Magnus. Ce sera à domicile, à la patinoire de La Barre d'Anglet, ce samedi et ce dimanche. L'adversaire pour les deux rencontres : Rouen. Les deux clubs ont choisi de regrouper leurs confrontations. "On s'est arrangés avec Rouen pour faire les deux matchs les 9 et 10 janvier [à Anglet], et aller deux fois à Rouen en février. Cela économise aux deux équipes un déplacement" explique Xavier Daramy, manager de l'Hormadi. Si Anglet reçoit Rouen à huis clos, le retour du public est en revanche espéré pour la double confrontation à Rouen. Le cas échéant, "Rouen a accepté de compenser notre perte de billetterie [sur la confrontation à Anglet]" poursuit Xavier Daramy. Les clubs se serrent les coudes, dans un contexte économique de plus en plus difficile.

Xavier Daramy : "On s'est arrangés avec Rouen" Copier

18 rencontres de Ligue Magnus doivent se tenir entre le 8 et le 22 janvier. Pour la suite, un calendrier prévisionnel existe en interne, qui permet de caser les 44 matchs de chaque équipe d'ici avril, précise Xavier Daramy. Le manager reste cependant prudent sur la poursuite de la saison. "Si on continue à huis clos, est-ce que tous les clubs vont l'accepter et finir la saison dans ce contexte-là ? La décision est à la Fédération de hockey sur glace et aux présidents, qui vont devoir trouver le bon compromis (...) qui permettra de perdre le moins d'argent possible dans les budgets des clubs de Ligue Magnus, sachant qu'on est un sport très peu médiatisé."

Un sport comme le hockey sur glace sans public, ce n'est pas viable.

Sans droits TV, sans billetterie, les clubs de hockey sur glace accusent des pertes économiques considérables. Difficile, dès lors, de se projeter au-delà du court terme. Le calendrier est aussi susceptible d'être bouleversé par les résultats des tests PCR. Les joueurs en passent un dans la semaine précédant un match. Sur sa batterie de tests ce lundi, l'Hormadi n'a eu aucun test positif, un soulagement alors que "le moindre cas peut mettre à mal le calendrier" conclut Xavier Daramy.