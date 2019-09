Hockey sur glace : l'Hormadi vise les phases finales de la ligue Magnus

Anglet, France

Avec le départ d'Olivier Dimet, entraineur emblématique de l'Hormadi depuis sept ans, parti en fin de saison dernière pour Bordeaux, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à la patinoire d'Anglet pour le club de hockey sur glace. "On va changer de façon de travailler" affirme son président, Grégoire Delage qui a donné pour objectif de terminer dans les huit premiers du classement pour pouvoir jouer les phases finales de la ligue Magnus.

Nouveau visage de l'Hormadi

Lors de la présentation de l'équipe ce mardi soir, on a vu un groupe remanié avec notamment deux nouveaux attaquants et un gardien, venu du championnat américain. Mais le club mise surtout sur ses jeunes et son nouvel entraîneur, le finlandais Heikki Leime, ancien sélectionneur de l'équipe de France, arrivé de Chamonix.

Heikki Leime explique pourquoi il a choisi de venir à Anglet Copier

L'Hormadi sera à l'image de son entraîneur, plus rude que l'année dernière — Grégoire Delage, président du club

"Les supporters qui veulent un peu de choc vont être servis" promet le président de l'Hormadi, "franchement, on va avoir du spectacle cette année !"

Budget modeste

Même s'il est en légère augmentation, le budget de l'Hormadi (1.5M€) reste l'un des plus petits de ligue Magnus. "On a d'autres valeurs, d'autres ressources" explique Grégoire Delage, "c'est le profil des joueurs qui ont été recrutés qui nous permettra d'atteindre les playoffs".

Grégoire Delage, président de l'Hormadi, invité de France Bleu Pays Basque Copier

Le championnat débute pour l'Hormadi mardi 17 septembre avec un déplacement à Angers. Le premier match à la patinoire de la barre aura lieu le vendredi 20 septembre contre Chamonix, l'ancien club de Heikki Leime.