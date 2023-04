Hockey-sur-glace : la finale de la Ligue Magnus interrompue à l'Île Lacroix !

C'est à peine croyable. Le troisième match de la finale de la Ligue Magnus de hockey-sur-glace entre Rouen et Grenoble, ce samedi 8 avril, n'a pu aller à son terme. En raison d'un "problème de glace", la rencontre a été interrompue avant la fin du premier tiers-temps, alors que le score n'était pas ouvert (0-0). "Le hockey sur glace est un sport qui se joue sur une surface glacée, là c'est une surface en béton" , explique, un brin énervé, le speaker de la patinoire, avant d'annoncer une pause, le temps de recréer une surface acceptable, sous les sifflets du public. Un véritable trou s'est créé dans la glace, la rendant impraticable. Après près d'une heure d'interruption, décision est prise d'arrêter la rencontre. Les Dragons effectuent un tour d'honneur sous les applaudissements du public.

Le match est reporté à ce lundi à 17h30. Celui prévu demain, demain, se déroulera à l'heure prévue.

Sportivement, la rencontre débute dans une grande intensité, tant au niveau du patinage que des occasions. Rouen débute très fort les premières secondes avant de laisser les Brûleurs de Loups reprendre la possession. Ce match semble bien plus disputé que les deux premiers, en témoignent ces trois"prisons" sifflées à la suite, ouvrant de grands espaces, laissant Grenoble à trois pendant plus d'une minute. Les Dragons n'en profitent pas et risquent même l'ouverture du score à la 15e minute. Pintaric, en un contre un, sort une parade phénoménale face à Deschamps, saluée bruyamment, comme un but, par le public. A la 17e minute, le premier tiers est interrompu en raison d'un souci de glace, déclenchant une pause prématurée et quelques inquiétudes sur la reprise du match. Selon un habitué de la patinoire, la couche de glace n'était plus suffisante, voire inexistante. Pendant de longues minutes, les responsables, puis les arbitres tentaient de recréer une couche suffisante pour reprendre le jeu. Sans succès.

Plus d'informations à suivre...