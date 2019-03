Hockey-sur-glace : la saison s'arrête en demi-finale de playoffs pour Amiens

Amiens, France

Les Gothiques rangent les crosses et les patins au placard. La saison de Ligue Magnus est terminée pour Amiens battu ce mercredi soir (4-2) par Grenoble dans le dernier match de la série de la demi-finale de playoffs. Les Brûleurs de Loups ont fait respecter la logique et se qualifient en l'emportant quatre manches à zéro.

Jérémy Romand, attaquant des Gothqies d'Amiens Copier

Grenoble est un ogre du championnat et l'a encore prouvé dès le premier tiers temps. Profitant d'un avantage numérique après la sortie de Romain Bault pour une faute contestée côté amiénois, les Brûleurs de Loups ont inscrit trois buts en moins de deux minutes pour mener 4-0 au moment de retourner une première fois aux vestiaires. "On sait que quand ils prennent le large dans le match, c'est compliqué de revenir", analyse l'attaquant d'Amiens Bastien Maia.

Les larmes de Jonathan Narbonne

Et pourtant les Gothiques sont revenus dans la partie au cours du second tiers temps. Ils se sont révoltés, revenant à 4 buts à 2 et empêchant Grenoble de dérouler. Un visage et un caractère qu'Amiens n'a pas affiché tout au long de cette série regrette le capitaine Jonathan Narbonne. "Il aurait fallu que l'on joue plus défensif tout au long de la série. On a pas joué notre meilleur hockey", a déclaré le Québécois avant d'annoncer également, la larme à l’œil son départ de Picardie après trois saisons, dont deux comme capitaine des Gothiques.

Saison réussie

Cette saison, la dernière de Jonathan Narbonne donc est incontestablement réussie clame t-on dans les rangs des Gothiques. Avec un top quatre en saison régulière, une Coupe de France et une demi-finale de playoffs, les objectifs sont en effet largement atteints. "On aurait signé pour ça en début de saison", estime le président de l'Amiens Élite Hockey, Patrick Letellier. Même son de cloche chez l'entraîneur des Gothiques. Mario Richer se dit "fier de ce que ses joueurs ont fait".