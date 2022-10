Anthony Mortas, coach des Gothiques d'Amiens : "je serai un peu con de ne pas me sentir menacé"

Après une courte séance matinale sur la glace, Anthony Mortas, l'entraîneur des Gothiques d'Amiens a répondu aux questions de France Bleu Picardie. Les Picards viennent de perdre (5-2) à Cergy-Pontoise et pointent à la 9e place de Ligue Magnus de hockey. En 12 matches, ils se sont inclinés à 9 reprises. De quoi fragiliser la position du technicien.

ⓘ Publicité

France Bleu Picardie : Comment vont les têtes après cette nouvelle défaite ?

Anthony Mortas : C'est dur. On se met à la place des joueurs, ils travaillent énormément, on se procure beaucoup d'occasions et au final, on perd. Les joueurs avaient le sentiment d'avoir été plutôt corrects hier. Malheureusement le score ne reflète pas vraiment la partie. Mais ça, on peut le dire à chaque match. Ce qu'il faut c'est gagner. Donc il faut trouver les bons mots pour demain (mardi), sans mettre une pression énorme sur l'attaque parce que depuis le début de la saison on parle de l'attaque qui n'est pas prolifique. Et je pense que c'est rentré dans la tête des joueurs et il y a un blocage.

loading

C'est avant tout mental ?

Je pense parce que on a de la qualité dans l'effectif. Les joueurs l'ont prouvé par le passé dans d'autres clubs ou ici à Amiens. C'est étrange, c'est même très compliqué pour trouver des mots pour l'expliquer. mais il faut vite faire tourner ça. Si j'avais toutes les réponses ce serait trop simple. On se décarcasse, les nuits sont très courtes, c'est une phase qui est difficile, pour les joueurs mais aussi pour les coachs donc c'est ce que l'on dit aux joueurs c'est qu'on est tous dans le même bateau. C'est pas toi, c'est pas lui. On est un groupe, soudé et ça travaille fort à l'entraînement donc un jour ça va tourner.

Tant que je serai à ma place, je bosserai comme un fou pour aider l'équipe

Est-ce que vous vous sentez menacé ?

Je serai un peu con si je ne me sentais pas menacé. Je suis tout à fait lucide sur ce qu'il se passe en ce moment. Je n'ai pas d'état d'âme là dessus, les résultats c'est moi, c'est l'entraîneur. C'est moi qui fait les choix, qui dirige l'équipe. Oui je me sens menacé mais ce n'est pas pour ça que je vais abandonner, je vais toujours continuer à travailler et puis le jour où le club prendra la décision je la respecterais. Mais tant que je serai à ma place, je bosserai comme un fou pour aider l'équipe.

Est-ce qu'on vous a fixé un cap à court terme ?

Non.