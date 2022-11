Hockey sur glace : le nouveau visage de l'Anglet Hormadi après des semaines de crise

C'est l'épilogue de longues semaines de crise. En tous cas, il l'espère. Cédric Cazenabe s'apprête à prendre les rênes de son club de cœur : l'Anglet Hormadi, qui évolue en Ligue Magnus , l'élite du hockey sur glace français. Le chef d'entreprise de 49 ans a été désigné président par les actionnaires lors de l'assemblée générale de ce lundi soir. Depuis le mois de septembre, le club est secoué par des démissions en cascade tant chez les joueurs que chez les dirigeants. Les résultats sportifs en berne avaient suscité la colère des supporters qui avaient demandé la démission du président Grégoire Delage. "Direction dehors" pouvait-on lire sur une banderole déployée dans les gradins de la patinoire de la Barre le 30 septembre dernier. C'est dans ce contexte que Cédric Cazenabe prend la présidence de l'Hormadi. Moins de 12 heures après son élection, il a accepté de répondre aux questions de France Bleu Pays Basque.

Un nouveau président, une nouvelle direction à l'Anglet Hormadi. Pour changer quoi ?

Cédric Cazenabe : On va changer beaucoup de choses. On va repartir sur un plan familial. On va d'abord faire un audit interne pour voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas. Mais on va aussi rassurer les supporters, c'est la première chose. On a besoin d'eux pour la patinoire. On a aussi besoin d'accompagner les bénévoles. Le club ne pourrait pas avancer sans eux ainsi que l'équipe administrative. (...) Le but aujourd'hui, c'est de réconcilier tout le monde. Comme je le dis, l'Hormadi est une famille , une histoire humaine.

Le budget annuel de l'Hormadi tourne autour de 1 200 000 €. C'est presque trois fois moins que Rouen, presque cinq fois moins que Grenoble, qui sont les deux clubs en tête de la Ligue Magnus. C'est suffisant pour exister dans l'élite du hockey sur glace ?

Nous avons besoin de faire rentrer des partenaires de renom qui seront là pour des années, qui vont nous soutenir. On a déjà lancé un réseau. Aujourd'hui, on a déjà une trentaine de partenaires qui nous ont donné leur confiance. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec une grosse enseigne qui devrait nous rejoindre aussi. Donc on y croit. Il faut y croire, sinon on ne serait pas là.

L'Hormadi est actuellement neuvième au classement de Ligue Magnus. Quel est l'objectif pour cette saison ?

Les playoffs! Je veux être clair, même si on ne fait qu'un tour après. Nous devons donner la confiance aux joueurs. Il faut qu'on leur montre qu'on est avec eux et qu'on veut les accompagner. Donc il faut aller aux playoffs .

Allez-vous faire venir de nouveaux joueurs ?

Le sportif, ce n'est pas mon rôle, c'est Pierrick Rézard . Il a ma confiance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des budgets, il y a des joueurs à choisir. On en discutera entre nous.

Cédric Cazenabe, nouveau président de l'Anglet Hormadi © Radio France - Céline Arnal

Réécoutez l'interview de Cédric Cazenabe dans son intégralité ici .