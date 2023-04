Hockey sur glace : le premier match de la finale pour Grenoble

Devant les 4200 spectateurs d'une patinoire Pôle Sud une nouvelle fois à guichets fermés Grenoble et Rouen, les deux meilleures équipes françaises de ces dernières années s'affrontaient mardi lors du premier match de la finale de la Ligue Magnus. Et ce sont les Brûleurs de Loups qui l'ont emporté, sans trembler, 8 à 2 mardi.

Après quelques minutes d'observation, Grenoble frappe en premier et ouvre la marque après 6'19" grâce à un beau mouvement d'Adel Koudri. Mais en fin de tiers, les Rouennais bénéficient d'une supériorité numérique de 5 minutes qui permet à Rolands Vigners d'égaliser à 1-1 (17'51").

la joie des Rouennais après leur premier but © Maxppp - Stéphane Pillaud

Cavalier seul des Grenoblois à partir de la mi match

Dans cette première partie de match ce sont bien les pénalités qui font la différence, car c'est aussi en supériorité numérique que les Grenoblois reprennent les devants 2 buts à 1, après 25'52" grâce à Sacha Treille. Les tenants du titre, vont même creuser l'écart sur un lancé lointain de Maxime Lamarche après 32'10". Très nettement dominateur dans ce deuxième tiers, Grenoble termine les 40 premières minutes avec deux buts d'avance 3-1.

Même s'ils n'ont pas joué depuis 10 jours, et leur qualification contre Cergy, les Brûleurs de Loups ne manquent pas de rythme et vont alourdir la marque par Aurélien Dair qui permet à son équipe de mener 4-1 dès les premières secondes du troisième tiers (40'19"). Les jeunes issus de la formation grenobloise se régalent et, tout juste élu meilleur espoir de la saison, Dylan Fabre inscrit un 5e but (43'10").

La première manche de la finale a définitivement tourné, Damien Fleury (47'23), Brent Aubin (48'31"), puis Robert Raymond (55'05") corsent une addition trop lourde pour Fabrice Lhenry, l'entraineur rouennais qui renvoi son gardien Matija Pintaric sur le banc après le sixième but grenoblois et le remplaçant par Tonin Caubet.

Même si Quentin Tomasino marque en fin de match pour Rouen (54') Grenoble s'offre un score fleuve (8-2) et une première victoire dans la série avant un deuxième match ce mercredi, toujours à Pôle Sud (20h30), que les Dragons aborderons avec un esprit de revanche.