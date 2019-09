Hockey sur glace : les Aigles de Nice reprennent sur la glace de Rouen

Nice, France

Le plus dur pour démarrer. A moins que ce ne soit le bon moment pour affronter les deux finalistes de la dernière édition. Rouen ce vendredi soir (20h). Grenoble mardi à Jean Bouin. Les Aigles de Nice démarrent cette nouvelle saison de Ligue Magnus par deux gros morceaux. Mais pas de crainte d'indigestion pour l'entraîneur adjoint niçois Pascal Margerit. "Autant commencer par les gros, même si on n'est pas hyper prêt, eux non plus ne le sont pas forcément dès les premiers matchs. Et puis on y va sans pression. Si on gagne à Rouen c'est un exploit".

14 départs - 13 arrivées cet été

Surtout si on se penche sur l'effectif niçois, qui a beaucoup évolué cet été. Après la saison historique qui a emmené pour la première fois les Aigles en playoff au printemps dernier (élimination par Grenoble en quart de finale), le club n'a pu empêcher l’hémorragie au niveau de son effectif. 14 départs, notamment les 4 Finlandais qui ont grandement participé à la belle saison niçoise l'an dernier. 13 joueurs sont arrivés, pour former un groupe "moins talentueux mais plus travailleur et plus équilibré" selon Pascal Margerit.

Un groupe taillé pour faire mieux ?

L'objectif affiché est de terminer dans le top 6 lors de la saison régulière pour éviter de tomber sur un des deux leaders dès les quarts de finale. "On veut retourner en playoff mais dans de meilleurs conditions. L'an dernier on perd contre Grenoble le futur champion de France. A mon avis on peut terminer entre la 3e et la 6e place, il n'y a pas une grosse différence entre les équipes," décrypte l'entraîneur adjoint.

Calendrier des Aigles