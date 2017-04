Hockey sur glace : les Boxers de Bordeaux annoncent le départ de Tomas Rubes

L'attaquant tchèque qui avait rejoint les Boxers en milieu de saison dernière va quitter le club. Mathieu André, meilleur buteur français de Division 1 vient lui renforcer la ligne offensive bordelaise.

Trois petits mois et puis s'en va. Arrivé mi-décembre à Mériadeck en provenance de Litomerice (D2 tchèque), le hockeyeur Tomas Rubes ne reprendra pas avec les Boxers mais devrait rejoindre une autre équipe de Ligue Magnus. C'était un des pointeurs les plus efficaces des Boxers avec 23 points (9 buts, 14 assists) en 18 matchs de saison régulière et deux assists en playoffs.

En renfort, le club a jeté son dévolu sur Mathieu André, 27 ans, qui évoluait la saison dernière à Anglet en Division 1. Il est d'ailleurs depuis deux saisons le meilleur buteur français de cette division. La saison passé il a inscrit 28 points en 24 matchs (17 buts et 11 assists).

