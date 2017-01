Hockey sur glace : les Boxers de Bordeaux assurent leur place en playoffs de la Ligue Magnus

En allant s'imposer à Épinal (7-5) vendredi soir, les hockeyeurs bordelais ont mathématiquement décroché leur billet pour les playoffs en fin de saison. C'était l'objectif des Boxers pour leur deuxième saison dans l'élite.

En début de saison, le Président des Boxers de Bordeaux Thierry Parienty fixait comme objectif une qualification pour les playoffs, et il en donnait les moyens à son club avec un recrutement ambitieux et l'arrivée de Philippe Bozon, technicien d'expérience. Trente-cinq journées plus tard, le contrat est rempli.

Après un début de saison tonitruant, les Boxers ont marqué le pas fin 2016 avant de se reprendre. Ils bénéficient notamment de l'apport du Canadien David Gilbert, meilleur buteur de Ligue Magnus, et de l'arrivée en cours de saison du Tchèque Tomáš Rubeš. Il reste maintenant neuf rencontres aux hockeyeurs bordelais – actuellement 4e – pour terminer au plus haut du classement, et s'offrir un parcours plus simple en playoffs .

Le parcours des Boxers jusqu'aux playoffs :

Dimanche 22 janvier : Nice / Boxers de Bordeaux

Mardi 24 janvier : Boxers de Bordeaux / Chamonix-Morzine

Vendredi 27 janvier : Rouen / Boxers de Bordeaux

Vendredi 3 février : Boxers de Bordeaux / Dijon

Dimanche 5 février : Strasbourg / Boxers de Bordeaux

Mardi 14 février : Boxers de Bordeaux / Lyon

Vendredi 17 février : Gap / Boxers de Bordeaux

Mardi 21 février : Boxers de Bordeaux / Angers

Vendredi 24 février : Amiens / Boxers de Bordeaux

Début des playoffs le mardi 28 février.