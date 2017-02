Hockey sur glace : les Boxers de Bordeaux attaquent les playoffs avec ambition

Les Boxers de Bordeaux attaquent les playoffs de la Ligue Magnus mardi soir à la patinoire Mériadeck, la qualification se jouera au meilleur des sept matchs face à Lyon. Et les Bordelais ne s'interdisent pas de rêver à mieux.

C'était l'objectif de la saison, Bordeaux est assuré depuis un petit moment déjà de sa présence en playoffs de Ligue Magnus. Au terme de la saison régulière, l'équipe s'est assuré de recevoir les premiers match en s'imposant à Amiens 6-4. Et c'est donc les Lions de Lyon qu'il va falloir dompter pour continuer l'aventure.

Les Boxers sont prêts

"Toutes les équipes tournent la page, la saison régulière c'est du passé, c'est une nouvelle saison qui commence" estime le plus Bordelais des Québécois, le défenseur François Paquin, au club depuis 2010. Son entraîneur Philippe Bozon nuance : "Je vois plutôt ça comme des examens : si vous n'avez pas bien bossé toute l'année, c'est difficile de prétendre faire quelque chose en playoffs. On a bossé toute l'année pour être là, nous sommes prêts".

François Paquin prévient : "Le niveau va s'élever, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu en saison régulière". Les Boxers sont ne se fixent pas d'objectif dans ces playoffs, pas de limites non plus, "c'est bon pour le club, tous les gens qui travaillent sur ce projet, pour les fans aussi et la ville qui mérite une équipe compétitive, on veut le montrer dès cette année" conclut Paquin.

Le 14 février dernier, Bordeaux s'était imposé 2-1 à Mériadeck contre Lyon. © Maxppp - Maxppp

Égalité face à Lyon

Lors de la phase régulière, Bordeaux et Lyon l'ont chacun emporté 2 fois, à chaque fois à domicile, "c'est une équipe qui nous ressemble un peu, note François Paquin. Ça a toujours été des matchs âpres, mais on ne fait aucun complexe d'infériorité, on va aller à la guerre pour la gagner".

"C'est un privilège de pouvoir commencer une série à domicile, maintenant il faut en profiter pour imposer d'entrée notre jeu" note Paquin. Philippe Bozon sait aussi que "c'est souvent déterminant en fin de série". Dans une patinoire Mériadeck chauffée à blanc, où le public a répondu présent toute la saison, les Boxers savent ce qui leur reste à faire.

Le calendrier :

Match 1 : Bordeaux – Lyon le mardi 28 février à 20h15

Match 2 : Bordeaux – Lyon le mercredi 1er mars à 20h15

Match 3 : Lyon – Bordeaux le samedi 4 mars

Match 4 : Lyon – Bordeaux le dimanche 5 mars

Match 5 (si nécessaire) : Bordeaux – Lyon le mercredi 8 mars

Match 6 (si nécessaire) : Lyon – Bordeaux le vendredi 10 mars

Match 7 (si nécessaire) : Bordeaux – Lyon le dimanche 12 mars