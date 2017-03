Hockey sur glace : les Boxers de Bordeaux font carton plein à Lyon

Les hockeyeurs bordelais ont remporté les matchs 3 et 4, disputés sur la glace lyonnaise. Ils mènent 3-1 leur quart de finale de playoffs et ne sont plus qu'à un succès de la demi-finale.

C'est ce qui s'appelle avoir du la ressource. Les Boxers de Bordeaux peuvent repartir de Lyon avec le sentiment du devoir accompli. En deux matchs, les joueurs de Philippe Bozon ont complètement renversé la vapeur. Défaits à Mériadeck pour la première rencontre de ces playoffs, les Boxers viennent d'infliger un 3-0 à Lyon. Et dans l'attitude, on sent les Bordelais combatifs, à l'image du match 3 emporté après une interminable série de tirs de barrages (3-3, victoire au 9e tir). Et ce dimanche à l'occasion du match 4, Bordeaux a dominé son sujet pour s'imposer 2-0.

Match décisif mercredi soir à Mériadeck

Maxime Moisand, capitaine des Boxers, n'est pas peu fier de ses troupes à l'issue de ce week-end : "Je pense qu'on se place très bien dans cette série, venir à Lyon en étant à une victoire partout, c'était pas gagné d'avance. On savait qu'on allait avoir droit à deux gros combats, comme à Mériadeck, très serrés, très défensifs. On est très content de sortir de cette double confrontation avec deux victoire. Moralement je pense qu'on a marqué un gros coup, et il va falloir être très sérieux en revenant à Bordeaux, pour pouvoir finir cette série le plus rapidement possible."