Hockey sur glace : les Boxers de Bordeaux visent la finale de la Coupe de France

Les Boxers de Bordeaux disputent ce mardi soir la demi-finale de Coupe de France sur la glace de Rouen. Dernière match avant la finale espérée à Paris, et un titre pour confirmer les ambitions du club.

Une demi-finale de Coupe de France pour entamer 2017, les hockeyeurs bordelais ont connu pire. Pour la première fois de leur histoire, ils ne sont qu'à une marche de la finale tant attendue à Paris. Un objectif, même si pour cela il faudra venir à bout des Dragons de Rouen – doubles tenants du titre – qui ont déjà donné du fil à retordre à Bordeaux cette saison.

Décrocher un premier titre national

Le "hic" c'est qu'en déjà trois oppositions cette saison, Bordeaux s'est incliné deux fois contre Rouen, une fois à Mériadeck et une fois à la patinoire de l'Île Lacroix où se jouera la demi-finale. "C'est un adversaire redoutable mais les matchs ont toujours été serrés, donc cela peut basculer de notre côté et on y croît fortement" assure Thierry Parienty, le président des Boxers. Le président assure par ailleurs que cette coupe est devenue un objectif avec "l'esprit de compétition et de l'équipe" au fil des match. À une marche de la finale, Thierry Parienty ne veut tout de même pas brûler les étapes : "avant de parler de la finale, il faut y aller, mais effectivement cela pourrait être le premier titre national de l'équipe".

Et puis l'équipe est en confiance, a égalité avec Lyon, le leader de la Ligue Magnus, simplement derrière à la différence de points. 2017 semble donc s'annoncer sous de bons auspices, que souhaiter au club ? "D'aller le plus loin possible sur les deux tableaux et de continuer à remplir la patinoire. On sait d'où on vient donc avec ça, on serait déjà content" répond le président.

Le bilan est, à date, plutôt positif. On s'était fixé les play-offs, logiquement on devrait les atteindre, de bien figurer en coupe, c'est aussi le cas, et puis la patinoire est de plus en plus remplie et ça s'est extrêmement positif pour développer ce sport sur Bordeaux.

— Thierry Parienty, président des Boxers de Bordeaux.

Malheureusement pour ce déplacement, peu de supporters ont pu s'organiser pour être ce mardi soir à la patinoire de l'Île Lacroix à Rouen. "C'est un peu compliqué d'organiser un déplacement la semaine de reprise du travail" concède Jérôme Hatron, le président du groupe de supporters "L'Esprit Boxers". D'autant que le 1/4 de finale avait lieu le 21 décembre dernier, cela a laissé peu de temps — avec les fêtes au milieu – pour se retourner. "Clairement si on va à Bercy (finale à l'AccorHotels Arena le 19 février, NDLR), là ça va être un feu immense dans la patinoire, je n'ose imaginer le nombre de personnes qui vont se déplacer vu que le hockey commence à bien prendre sur Bordeaux. On fera le plein de notre côté, j'en suis sûr". Les Boxers savent donc quoi faire pour retrouver leurs supporters.

Nos supporters ont du talent ! Message des supporters de l'@EspritBoxers aux Boyz avant la 1/2 de #CDFhockey ! https://t.co/wZoRLjt53a — Boxers de Bordeaux (@boxersbordeaux) January 2, 2017

Dragons de Rouen - Boxers de Bordeaux, la demi-finale de la Coupe de France, c'est mardi 3 janvier à 20h.