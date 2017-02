Hockey sur glace : les Brûleurs de Loups "prêts et motivés" pour la finale de la Coupe de France contre Rouen

Même lieu, même adversaire, même enjeu ! Comme en 2016, les Brûleurs de Loups affrontent dimanche après-midi (15h) les Dragons de Rouen en finale de la Coupe de France de hockey sur glace à Paris. Battus l'année dernière (4 buts à 2), les Grenoblois espèrent un scénario à l'issue finale inversée.

Comme un Marseille - PSG en football, un Toulouse - Toulon en rugby, Grenoble - Rouen c'est l'affiche du hockey français. Les deux plus beaux palmarès de ces dernières années, des internationaux à la pelle, des supporters connus pour leur enthousiasme... bref, tout pour un grand match, mais cette fois, les Brûleurs de Loups comptent rentrer avec la Coupe. L'année dernière, il avait suffit d'un premier tiers complètement manqué des Grenoblois pour que leurs adversaires prennent le dessus, et à la fin du match, reçoivent l'ovation du vainqueur. Pas question d'un remake pour Edo Terglav, l'entraîneur des BDL, "l'équipe est prête et motivée, on a l'expérience, on sait ce qu'il faut faire pour gagner ce match". Il n'y a plus qu'à alors !

Deux équipes en forme pour une confrontation au sommet

En Ligue Magnus ? Trois petits points seulement séparent les deux équipes. Rouen deuxième meilleure attaque du championnat, mais Grenoble troisième meilleure défense. Sur la forme du moment ? Sept victoires pour trois défaites sur les dix derniers matchs pour les Brûleurs de Loups... contre huit victoires et deux défaites pour les Dragons. Léger avantage pour les normands donc. Sur les confrontations directes cette saison ? Avantage BDL. Sur les quatre oppositions de l'année : trois victoires grenobloises dont un cinglant 9 buts à 2 à Pôle Sud en décembre dernier. Mais attention, "ils savent (les Dragons de Rouen) jouer les finales, ils savent les gagner", glisse l'attaquant des BDL Julien Baylacq, à raison. Sur les trois confrontations entre Grenoble et Rouen en finale de la Coupe de France : avantage pour les normands avec deux victoires à une, dont la dernière.

Statistiques des BDL et des Dragons avant cette finale de Coupe de France © Radio France - Julien Morin

La finale de la Coupe de France ? "Un moment exceptionnel, un point culminant de la saison", pour le vétéran grenoblois Christophe Tartari

Du haut de ses 15 saisons avec les Brûleurs de Loups, l'attaquant Christophe Tartari attend toujours avec impatience cette nouvelle finale de coupe. "C'est une rencontre très importante pour le hockey français en terme de visibilité", confie "Tartoche". Et c'est pas peu dire. Plus de 12.000 personnes sont attendues à l'AccorHôtel Arena de Paris-Bercy dimanche, l'événement est retransmis en direct par trois diffuseurs... de quoi (s'il y en a vraiment besoin) attiser l'envie du vétéran grenoblois d'un troisième titre dans cette compétition qu'il a déjà remporté avec les Brûleurs de Loups en 2008 et en 2009. "Vivre le moment à fond" donc, et remporter ce premier titre de la nouvelle ère, avant pourquoi pas de rêver plus grand, de rêver Coupe Magnus.

→ La finale de la Coupe de France de hockey sur glace 2017, c'est à vivre dimanche dès 13h sur notre site internet, ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook de France Bleu Isère.