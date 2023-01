Hockey sur glace : les Brûleurs de Loups qualifiés pour la finale de la Coupe de France

Les Brûleurs de Loups vont retrouver Bercy et ses 10.000 spectateurs le 29 janvier prochain, pour la finale de la Coupe de France. Les hockeyeurs grenoblois se sont qualifiés ce mercredi soir sur la glace d'Angers, avec une victoire aux tirs aux buts. Angers et Grenoble ont dû se départager après un match nul 1 but partout au bout des prolongations. Ils affronteront les Rapaces de Gap qui ont de leur côté battu Mulhouse.

Vers un 5e trophée

Remporter la Coupe de France cette saison fait partie des objectifs affichés par les Brûleurs de Loups, 6 ans après leur dernière victoire dans cette compétition. Les Grenoblois vont tenter de soulever un 5e trophée "Pete Laliberté".