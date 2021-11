Hockey sur glace : les dragons de Rouen à un match de l'exploit

Les Dragons de Rouen vont-ils réussir l'exploit ? Victorieux 3 buts à 0 au match aller des 8ème de finale de la ligue des champions la semaine dernière, les hockeyeurs rouennais affrontent, ce mercredi soir, en Autriche les joueurs du Red Bull Salzbourg pour le match retour.

"Il va falloir jouer un match normal, pas se dire qu'on a trois buts d'avance, affirme Enzo Cantagallo, défenseur des dragons. Il va falloir y aller avec le couteau entre les dents et essayer d'aller gagner ce match. Ce serait vraiment une erreur de partir en se disant qu'on a trois buts d'avance, il faut préserver le score etc. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est un match, il y a 0-0 au début de la rencontre et il faut gagner ce match-là pour passer au tour d'après."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un match à huit-clos

En cas de match nul ou de victoire, les dragons sont assurés d'une qualification historique en quart de finale. "Les joueurs savent qu'aucune équipe française n'a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la ligue des champions, explique Fabrice Lhenry, l'entraineur des dragons de Rouen. Ça serait bien pour le hockey français parce qu'on n'est pas vraiment respecté en Europe et je pense que peut être que les équipes ont vu le premier résultat et ont été surpris. Mais maintenant, il va falloir qu'on confirme cette bonne performance."

Cette fois-ci, les dragons de Rouen ne joueront pas à domicile mais dans une patinoire autrichienne complètement vide. A cause de la situation sanitaire en Autriche, la rencontre se déroulera à huis-clos.