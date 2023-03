Hockey sur glace : les Dragons de Rouen ambitieux avant le début des play-offs

44 matches de la saison régulière, une deuxième place derrière Grenoble, mais une attaque de feu. Les Dragons ont scoré 224 fois au cours de cette première partie de saison, ce n'était jamais arrivé depuis la mise en place de cette formule de la Ligue Magnus, en 2016. Auparavant, les comparaisons ont moins de sens, puisque le format du championnat était différent, mais ce chiffre n'a, à coup sûr, pas été atteint depuis plusieurs décennies. "Cela fait plaisir, c'est sûr, admet sans grande conviction l'entraîneur rouennais Fabrice Lhenry. J'ai vu qu'on avait battu ce record, c'était 200 la saison précédente." Le coach semble surtout préoccupé par la stabilité de sa défense. "Tout commence par la défense. Si on commence par bien défendre, on aura les opportunités offensives", explique l'ancien gardien, qui souhaite voir son équipe cohérente sur la totalité des trois périodes, et ne pas avoir de trous d'air, comme parfois cette saison.

Un adversaire relevé pour ces quarts

Marquer 224 buts, "c'est super, mais c'est vrai qu'on a les joueurs pour avoir cette puissance offensive, relativise l'attaquant Joris Bedin. Mais ce n'est pas fini !" Le plus important commence maintenant, contre Amiens. Des Gothiques qui ont connu une saison compliquée, en se qualifiant pour les play-offs dans les derniers matches de la saison. "Ils n'ont rien à faire septièmes, balaie Fabrice Lhenry. Ils ont eu beaucoup de blessés, des péripéties." Les Dragons s'attendent donc à un quart de finale relevé.

Une patinoire remplie

Heureusement, ils commenceront, comme très souvent, leur série à la maison, face à un public qui a répondu présent cette saison, avec en janvier dernier, un taux de remplissage de la patinoire de l'île Lacroix de 94%. 2.907 spectateurs en moyenne. L'ambiance sera belle pour ces derbies. Rouen reçoit deux fois de suite, ce mardi et mercredi, avant d'aller jouer les deux rencontres suivantes à Amiens. Le premier a gagner quatre matches se qualifie pour la suite des play-offs.

Les Dragons espéreront retrouver en demi-finale les Ducs d'Angers, qui les ont éliminés la saison dernière au même stade, pour la revanche. Angers affronte Bordeaux dans le même temps.

