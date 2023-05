Hockey sur glace : les Dragons de Rouen connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions

Les Dragons de Rouen sont fixés sur leur sort. Champions de France après leur victoire contre Grenoble en finale de la Ligue Magnus, les Jaune et Noir se sont qualifiés pour la phase de poules de la Champions Hockey League, équivalent de la Ligue des Champions dans le football.

Le tirage au sort était effectué ce mercredi 24 mai depuis Tampere en Finlande, et a livré les adversaires des rouennais. Ils accueilleront à la patinoire de l'Île Lacroix le Ilves Tampere (demi-finaliste du championnat finlandais), les Lahden Pelicans (finaliste en Finlande) et l'ERC Ingolstadt (finaliste du championnat allemand). Ils se déplaceront sur la glace du Servette de Genève (champion de Suisse), de l'AIK Skelleftea (finaliste en Suède) et de l'Adler Mannheim (demi-finaliste en Allemagne).

La compétition débutera dès les mois d'août prochain. 24 équipes sont qualifiées, et les 16 premiers d'un classement unifié se qualifieront pour les play-offs de la compétition, les huitièmes de finale.

On se souvient de la saison 2021-2022 lors de laquelle les Dragons ont atteint les quarts de finale de l'épreuve, meilleure performance de l'histoire d'un club français dans la compétition, tombant contre Tappara Tampere (3-3 0-4), futur finaliste.