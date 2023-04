Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen face à leur rêve

C'est une balle de match, pour les Dragons de Rouen. En s'imposant à Grenoble (1-2) mercredi 12 avril au soir, ce que personne n'avait su faire cette saison, les rouennais s'offrent un match décisif ce vendredi à la patinoire de l'Île Lacroix, devant plus de 3.200 spectateurs. En cas de victoire, ils seront champions de France de hockey-sur-glace.

Des animations en tribune

Pour ce faire, ils pourront compter sur un soutien sans faille de leurs supporters, portés bien sûr par la Tribune G : "On sera là, comme toujours, affirme Aloïs, le leader du groupe. On voit bien que quand plus de 3.000 personnes chantent, il y a une atmosphère rare ici, c'est difficile de gagner à Rouen et cela peut jouer. Demandez aux joueurs finlandais, qu'on a reçu en CHL ou aux équipes de Magnus, il y a une vraie ambiance ici à Rouen." Le groupe prévoit d'ailleurs des animations pour cette finale mais réserve la surprise.

Plus discrets, mais tout aussi fidèles, les Dragons Noirs seront aussi de la partie : "On est très contents de ce match car c'était mal parti, confirme Sabrina, qui dirige le groupe de supporters. Après les deux premières rencontres à Grenoble, on avait peur que cela tourne court, mais ils ont su renverser la série, notamment avec le dernier match à Grenoble, où ils ont fait une très grosse prestation."

"On va monter à Rouen avec la faim du loup"

Ayant terminé la phase régulière à la première place, les Brûleurs de Loups sont aujourd'hui dos au mur. L'ailier canadien Brent Aubin évoque des soucis de discipline : "Ce ne sont pas juste des pénalités, c'est aussi notre body language, sur le banc. On doit contrôler nos émotions. Parfois, on l'a vu lors du match 3, cela peut jouer contre nous."

l'ailier français Sacha Treille, lui, affiche ses ambitions avant ce match décisif : "On est confiants, on va monter à Rouen avec la faim du loup. Ils ont fait les choses bien, mais on va analyser tout cela et trouver les solutions pour arriver plus affutés vendredi."

Finir à la maison

Rouen aura donc la pression de clôturer la série, mais l'avantage de le faire à domicile et avec un "joker". Comme souvent, la patinoire sera donc pleine pour ce match où Rouen pourrait donc hériter de la Coupe Magnus. Si cela venait à capoter, il resterait une dernière chance avec le septième match, forcément décisif, d'un côté ou de l'autre, dimanche à Grenoble.

"On veut continuer dans notre dynamique, affirme le défenseur rouennais Florian Chakiachvili. On a retrouvé notre identité de jeu, notre confiance. Chez nous, on joue mieux, et sur les deux matches à la maison, on a su montrer que l'on était chez nous, on espère encore le faire ce vendredi."

Reste à connaître l'état de la glace de l'Île Lacroix. La semaine dernière, tellement abimée par endroit, le match 3 avait dû être reporté, après quinze minutes de jeu. L'entraîneur, Fabrice Lhenry avait paru très énervé, évoquant plusieurs alertes précédemment, sans que rien n'ait changé, mettant en cause l'entretien de la glace. "On s'entraîne avec des plots là où il ne faut pas patiner depuis le début de saison", râlait-il.

Des soucis de glace réglés cet été

Ce sera forcément le dernier match officiel de la saison dans cette patinoire et, pour certains, ce sera un soulagement. "On a souvent été sur le fil" explique le coach, en parlant de l'état de la glace. Pour son président, Thierry Chaix, "c'est un petit peu plus compliqué que ça, la dalle a bougé, il y a une bosse qui n'était pas là avant, personne n'y peut vraiment grand-chose" expliquait-il samedi soir, l'air un peu résigné, tout en voulant dédramatiser le sujet.

Il n'empêche, pour l'un des meilleurs clubs de France, lors d'une finale, qui plus est télévisée, cela a forcément fait un peu tâche. "Je ne crois pas que Rouen soit mal loti, parmi les autres clubs de Magnus, notre patinoire, notre fonctionnement est envié", explique David Lamiray, vice-president de la Métropole de Rouen, propriétaire de la patinoire, en charge des sports. Tout en défendant l'état général de la patinoire et les personnes chargées de s'en occuper, il ne nie pas le problème de glace : "On s'en occupera à l'intersaison, après le 9 mai, on va déglacer et l'on cherchera le problème." Il l'affirme, il n'y aura plus de problème de glace la saison prochaine, quitte à devoir mettre la main au portefeuille. Quant à la question, plus radicale, d'un déménagement des Dragons de l'Île Lacroix, le sujet du Kindarena revenant parfois sur la table, malgré des expertises réalisées, ce n'est absolument pas d'actualité, affirme la Métropole.