Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen reprendront la saison le 26 septembre

La fédération française de hockey-sur-glace a dévoilé ce lundi le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue Magnus. Les Dragons débuteront le 26 septembre face à Bordeaux et recevront Angers, le 5 mars, pour la fin de la saison régulière. Découvrez l'ensemble des rencontres.

Après une saison tronquée pour cause de coronavirus, l'heure de la reprise est annoncée pour les Dragons de Rouen. Les hockeyeurs normands, qui ont terminé deuxièmes de la saison régulière, connaissent désormais le programme qui les attend pour l'année à venir.

La saison débutera le 26 septembre prochain par la réception de Bordeaux. La phase régulière s'arrêtera le 5 mars, face à Angers. Entre temps, Rouen recevra le meilleur ennemi Amiens les 2 octobre et 12 janvier. Quant au vainqueur de la saison régulière, Grenoble, on le verra à l'Ile Lacroix les 9 octobre et 16 février.

Découvrez toutes les oppositions de la saison 2020-2021