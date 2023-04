Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen sont champions de France !

Les Dragons de Rouen sont champions de France de hockey-sur-glace pour la 17e fois ! Ils ont remporté la finale de la Ligue Magnus contre Grenoble (4-2) après leur victoire, ce vendredi 14 mars (4-3 a.p.) devant une patinoire remplie.

Dans une ambiance phénoménale sur l'Île Lacroix, c'est d'abord Grenoble qui prend le lead, avec un superbe arrêt de Pintaric dès la troisième minute face à des Grenoblois venus pour mettre la pression. Après ce petit temps faible, ce sont les Dragons qui s'enflamment, avec trois tirs contrés à la suite. Domination concrétisée par l'ouverture du score (1-0) de Vigners. L'avantage ne dure pas longtemps avec l'égalisation grenobloise (1-1) dès la dixième minute, signé Fabre, aidé du travail de Deschamps et Aubin. Décidément maître de son sujet dans ce premier tiers, Rouen repasse devant dès la douzième minute (2-1) grâce à Tessier, sur une assistance de Lampérier.

Un deuxième tiers difficile

Le deuxième tiers est bien plus difficile pour les Dragons. Grenoble recolle par un but d'Aubin (2-2) à la sixième minute, en contre. Grenoble pousse très fort pour passer devant, Rouen fait le dos rond, parfois bien aidé par une patinoire et un public en fusion. Jusqu'à la moitié de ce deuxième tiers, les arbitres ne renvoient d'ailleurs personne en prison, malgré une grosse intensité sur la glace. Les Dragons se trouvent mieux avec de longues séquences de possession, faisant se lever l'Île Lacroix, sans trouver la cage iséroise. C'est finalement en infériorité que nos Normands trouvent à nouveau la faille, un but d'Elorinne (3-2) qui a dû être validé par la vidéo et qui semble pourtant marqué du patin. S'ensuit une période très difficile où les Rouennais enchaînent les "deux minutes". Trois à la suite. Mais ils restent devant à l'aune du troisième tiers.

Troisième tiers qui commence avec le même scénario, des Brûleurs de Loups qui mettent une grosse pression pour revenir au score et une pénalité pour Elorinne pour cinglage. Il est "heureusement" vite imité par un grenoblois qui rejoint lui aussi la prison. Grenoble finit par revenir une nouvelle fois au score (3-3) signé Fabre, qui réalise là un doublé. A la onzième minute du troisième tiers, les Brûleurs de Loups se retrouvent à nouveau en infériorité pour un retard de jeu, sans que les Dragons n'en profitent du tout. Le match devient très difficile pour les Dragons, à nouveau sanctionnés à cinq minutes de la fin pour une charge au niveau de la tête. Sans en profiter non plus. La fin de match est irrespirable, il faut en passer par la prolongation.

Grenoble se montre plus dangereux dans cette prolongation mais c'est Rouen qui frappe (4-3) par Lucenius et qui remporte le titre de champion de France dans une ambiance indescriptible.

