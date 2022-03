Hockey sur glace : les dragons de Rouen veulent aller au bout de ces play-offs

Ils ont loupé de peu la deuxième place de la saison régulière. "C'est vrai que l'on a perdu des points un peu partout cette saison qui nous coûte cette deuxième place mais c'est du passé. Maintenant il faut prendre l'adversaire que l'on a", explique Fabrice Lhenry, l'entraîneur du RHE. Les Rouennais ont terminé troisième de la saison régulière. Ils affrontent GAP ce vendredi soir pour le premier match des quarts de finale de ces play-offs.

Une nouvelle saison

"C'est une nouvelle saison qui commence, ça fait deux ans que l'on n'a pas fait de play-offs. On doit être content, heureux, c'est un moment attendu, c'est ce que les joueurs attendent tout le temps, chaque année. Tous les détails vont compter", ajoute l'entraîneur.

Les Dragons n'ont pas de répit. Pour finir la saison régulière, ils ont joué quatre matchs en cinq jours. Et ces play-offs s'annoncent aussi intenses. En dix jours, les Rouennais peuvent jouer jusqu'à 7 fois s'ils vont au match 7 de ces quarts de finale (pour passer en demi, les Rouennais doivent gagner 4 des 7 matchs des quarts, ndlr). "Il va falloir être compétitif tout de suite. Ces quarts vont être très disputés et compliqués", analyse Fabrice Lhenry.

"On peut encore progresser, minimiser des erreurs que l'on a faites contre Angers, contre Cergy. Il faut avoir de la discipline. Quand on prend beaucoup de pénalités, on dépense beaucoup d'énergie. Puis on a pris des buts aussi. Cette discipline sur la glace et défensif va faire la différence", renchérit le coach du RHE.

Rendez-vous ce vendredi soir à l'île lacroix. Le match est à 20h.