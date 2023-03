Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen en finale de la Ligue Magnus !

"Quel bonheur, ils le méritent !" Louise peut hurler sa joie, dans les tribunes de l'IceParc d'Angers. Les Dragons de Rouen sont en finale de la Ligue Magnus ! Les hockeyeurs rouennais se sont qualifiés ce vendredi 31 mars pour la finale du championnat, en l'emportant à Angers (0-3) à l'IceParc. Ils affronteront Grenoble en finale, la série débutera dès ce mardi 4 avril, contre des Brûleurs de Loups qui ont terminé la saison régulière à la première place du championnat. Il aura fallu six matches au Dragons pour empocher une quatrième victoire (4-3), et se débarrasser des Ducs. Ils auront au moins évité une septième et forcément décisive et fatigante rencontre à l'Île Lacroix ce dimanche.

Rouen pique dès le début

A Angers, les Dragons subissent leur début de match face à des Ducs poussés par leur public, 3.586 personnes présentes ce vendredi soir. Mais rapidement, Dylan Yeo soulage les Dragons en ouvrant le score (0-1), presque contre le cours du jeu, dès la septième minute, alors que les rouennais commencent tout juste à avoir quelques possessions. La suite du premier tiers est assez équilibrée, les Dragons profitent d'une certaine maladresse des Ducs. En infériorité numérique en fin de premier tiers, les Dragons subissent logiquement pendant deux minutes, sans rompre.

Le deuxième tiers démarre comme le premier, sur une globale domination angevine. Les Dragons ne plient pas, aussi grâce à un Pintaric une nouvelle fois en forme, le tout dans un rythme assez enlevé. A trois reprises, les Dragons frisent l'égalisation, ils terminent finalement très fort ce deuxième tiers, avec plusieurs situations très chaudes, mais ce deuxième tiers se termine sans but inscrit.

Angers sombre à la fin

Dans un patinoire animée, les Dragons se montrent solidaires dans le troisième tiers, face à des Ducs désireux de ne pas terminer ainsi leur saison, sans but inscrit. Rouen gère sa période, le timing et les moments forts du match. Les Ducs sont punis par leur maladresse dans le dernier geste, sans réussir à tromper la défense, malgré d'énormes opportunités, notamment aux dixième et quinzième minute de ce troisième tiers. Les Rouennais doublent finalement la mise en glaçant l'IceParc par Dylan Yeo alors que le gardien était sorti de sa cage pour apporter le surnombre. Quelques secondes après, Angers coule avec le troisième but rouennais scoré par Chakiachvili. Angers n'y est plus. Rouen l'emporte 3-0 et se qualifie pour la finale.