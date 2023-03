Hockey-sur-glace : les Dragons qualifiés pour les demi-finales du championnat

Il n'aura fallu que quatre matches, mais les Dragons de Rouen ont dû s'employer. Ils ont finalement éliminé les Gothiques d'Amiens des play-offs de la Ligue Magnus, à la faveur d'une série parfaitement maîtrisée, tout du moins sur le papier. Le bilan contre les amiénois apparaît excellent : quatre victoires, aucune défaite. Mais les deux dernières rencontres, disputés à Amiens, n'ont pas été facile du tout pour des Rouennais, qui l'ont emporté à chaque fois à la toute fin.

Des rencontres maîtrisées à Rouen

Devant le public de l'Île Lacroix, Rouen s'est d'abord montré très sérieux, en début de semaine : une victoire 5-2 pour ouvrir les débats et un nouveau succès 5-0 dès le lendemain pour se mettre sur les bons rails. Au Coliseum, cela s'est compliqué. Samedi 11 mars, les Dragons n'ont pas réussi à faire le break, menant d'un but à deux reprises (0-1 puis 1-2), et se faisant même surprendre à quelques minutes de la fin par les Gothiques (3-2). Au terme d'un finish époustouflant, Boivin à une minute de la fin (3-3) puis Vigners en prolongation (3-4) ont permis à Rouen d'empocher cette si précieuse troisième victoire.

Ce dimanche 12 mars, pour ce premier match décisif, les Dragons se sont vite fait bousculer par des Gothiques dos au mur, se retrouvant même menés 3-0 dès le début de la deuxième période. Bien décidés à ne pas rejouer devant leur public, les hommes de Fabrice Lhenry ont renversé la table en inscrivant quatre buts, dont trois lors d'une troisième période sensationnelle, pour l'emporter 3-4.

Voilà les Dragons qualifiés pour le dernier carré. Ils y affronteront Angers, troisième de la saison régulière, ou Bordeaux, sixième. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les deux premières rencontres seront, une nouvelle fois à domicile pour Rouen, les 21 et 22 mars. En espérant une aussi belle réussite dans les résultats, mais en encaissant un peu moins de buts.