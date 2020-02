Hockey-sur-glace : Amiens perd son premier match de playoffs de Ligue Magnus

Les Gothiques lancent leur campagne des plays-offs par une défaite ! 9 jours après la victoire en finale de Coupe de France, les hockeyeurs amiénois perdent leur premier match des quarts de finale de Ligue Magnus face aux Scorpions de Mulhouse;

Cueillis à froid après l'ouverture du score alsacienne, l'attaquant amiénois Philippe Halley a sonné la révolte en début de deuxième tiers, avec un but en poteau rentrant sur un tir croisé.

Dans la foulée, l'attaquant Evan Richardson faisait la différence en solo, aidé par la supériorité numérique de son équipe (2-1). Mais l'équipe de Mulhouse n'abdiquait pas aussi facilement, en revenant deux fois au score, avec un but dés le début du troisième tiers-temps (2-2) et un autre dans les deux dernières minutes du temps réglementaire (3-3) !

Poussés en prolongation, les hommes de Mario Richer pensaient inscrire le but de la victoire grâce à Tommy Giroux. Un but finalement annulé après plusieurs minutes d'attente et vérification à la vidéo par l'arbitre. Lésé par une pénalité, les hockeyeurs amiénois s'inclinent finalement après un but victorieux des Scorpions de Mulhouse, contre toute attente.

Le deuxième match dés mercredi

Les Gothiques retrouvent leurs adversaires alsaciens ce mercredi 26 février, dans la foulée du premier match. Le deuxième match de la série se jouera de nouveau au Coliseum. Coup d'envoi 20h15 !

Le calendrier de la série :

Match 3 : Mulhouse vs Amiens -> vendredi 28 février.

Match 4 : Mulhouse vs Amiens -> samedi 29 février.

Match 5 (si besoin) : Amiens vs Mulhouse -> mardi 3 mars

Match 6 (si besoin) : Mulhouse vs Amiens -> vendredi 6 mars

Match 7 (si besoin) : Amiens vs Mulhouse -> dimanche 8 mars

Pour rappel, la première équipe à 4 victoires dans la série se qualifie pour le tour suivant, les demi-finales.

Les autres matches des quarts de finale

Rouen-Gap

Grenoble-Chamonix

Angers-Bordeaux

Objectif minimum pour les hockeyeurs amiénois : retrouver les demi-finales de la Ligue Magnus, comme en 2018 et 2019. En cas de qualification, ils retrouveront le vainqueur de la confrontation entre Chamonix et Grenoble.

Tombeurs des Gothiques l'an dernier (4 victoires à 0), les Brûleurs de Loups de Grenoble sont aussi les champions de France en titre.