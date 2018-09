Après plus de cinq longs mois d'intersaison, les Gothiques d'Amiens retrouvent la Ligue Magnus de hockey-sur-glace. Demi-finalistes et membres du top quatre la saison dernière, le club s'est renforcé pour atteindre au moins le même niveau. Premier match ce soir à Strasbourg (20 heures).

Amiens, France

C'est reparti pour la compétition officielle ! Après une longue intersaison de plus de cinq mois, la Ligue Magnus de hockey-sur-glace reprend ses droits. Les Gothiques d'Amiens se déplacent à Strasbourg pour la première journée de cette saison 2018-2019. L'objectif des Picards est de faire aussi bien que la saison dernière.

Battus par l'éternel rival, Rouen en demi-finale en mars dernier, les Gothiques ont renoué avec le dernier carré des playoffs. Et leur échec face au champion de France ne doit pas faire oublier une saison régulière très réussie. Amiens a bouclé les 44 matchs à la quatrième place.

Stabilité de l'effectif

Amiens peut même croire en ses chances d'aller encore plus loin. L'effectif de Mario Richer et Anthony Mortas a peu évolué. Le coach canadien et son adjoint sont en effet parvenus à conserver les meilleurs éléments et notamment le gardien, Henry-Corentin Buysse, élu meilleur portier de la Ligue Magnus l'an dernier. Jérémie Romand, Kévin Da Costa ou encore Philippe Halley sont aussi restés. Plusieurs recrues comme le Canadien Félix Plouffe ou le Français Dimitri Thillet ont intégré le vestiaire des Gothiques.

Rouen pour débuter à domicile

Les Gothiques qui débutent ce nouvel exercice à l'extérieur, sur la glace de l'Iceberg de Strasbourg. Ils disputeront leur premier match à domicile dès le mardi 18 septembre. Un premier gros rendez-vous de la saison car c'est le champion en titre, le voisin de Rouen qui se déplace au Coliseum.