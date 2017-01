Hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens sous pression avant le derby contre Rouen

Amiens a toujours participé aux play-offs depuis 2002. Mais, à 10 journées de la fin de la saison régulière en ligue Magnus, les Gothiques d'Amiens sont neuvièmes au classement. Alors que s'annonce ce vendredi soir, un bouillant derby contre Rouen.

Quatre défaites consécutives et une neuvième place au classement qui l'éjecte provisoirement des play-offs : le mois de Janvier ressemble à un long chemin de croix pour les Gothiques d'Amiens. D'ailleurs, il faut remonter à la saison 2011/2012 pour trouver trace d'une telle série en championnat (Défaites contre Villard (x2), Dijon et Rouen entre le 26 décembre 2011 et le 8 janvier 2012, et une défaite en coupe de France contre Dijon ). Mais à l'époque, les hockeyeurs Amiénois avaient su se sortir de cette mauvaise passe en enchaînant 6 victoires pour arracher un ticket pour les play-offs. "C'est à nous de nous démerder, cette situation ne fait plaisir à personne. On croit en nous" rétorque le capitaine Joel Champagne. "Il reste 10 matchs, ça va se jouer pendant la dernière semaine" croit savoir Mario Richer, l'entraîneur des Gothiques. Amiens a toujours participé aux play-offs du championnat de France depuis 2002.

"On croit encore en nous" - Joel Champagne, le capitaine des Gothiques, au micro de Paul Barcelonne Partager le son sur : Copier

Les propriétaires ont parlé aux joueurs

Avant le match à Chamonix-Morzine (défaite 5-3, le 17/01/2017), les dirigeants du club dont le président Paul Lhotellier sont descendus dans le vestiaire pour motiver l'équipe. "On a un club qui investit beaucoup pour nous" disait l'international Français Grégory Béron, il y a quelques semaines à France Bleu Picardie. "Les propriétaires sont vraiment très corrects, ils nous donnent tout ce dont on a besoin" renchérit Joel Champagne "C'est à nous de faire tout fonctionner". Mario Richer, l'entraineur des Gothiques, pointe du doigt un problème de motivation. "Nous, le staff, on fait ce qu'on peut. Les dirigeants sont venus motiver les joueurs, mais ça ne nous a pas fait gagner le match. La motivation, c'est intrinsèque, c'est aux joueurs de faire le nécessaire sur la glace".

Le déclic avec une victoire contre Rouen ?

Une victoire, ce vendredi soir, dans le derby contre Rouen pourrait servir de déclic et relancer les Gothiques dans la course aux play-offs. "On a besoin de prendre des points, toute victoire nous servirait" note Mario Richer "Mais pour moi, ce match est un match comme un autre. La plupart des joueurs n'a pas été élevé dans la culture de ce derby". Pourtant, le Coliséum d'Amiens devrait faire le plein, pour ce qui reste un des matchs les plus attendus de l'année. "On sait que les fans, les propriétaires du club attendent mieux" conclut Joel Champagne.