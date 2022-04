Hockey sur glace : les petites histoires de la grande Coupe Magnus

Depuis le début de la finale de la Ligue Magnus, elle trône à l’entrée de la patinoire (Pôle Sud ou IceParc en fonction des matchs) et attire les regards. « Elle brille dis-donc ! » est peut-être la réflexion la plus entendue à proximité d’un trophée duquel les spectateurs sont priés de ne pas trop s’approcher, le tout surveillé par un agent de sécurité.

L'ancienne Coupe Magnus au milieu des Grenoblois en 2019 © Radio France - Antonin Kermen

Alcools en tout genre et même siège pour enfant

Si Grenoble bat à nouveau Angers ce mercredi soir, Joël Champagne le capitaine grenoblois risque de ne pas reconnaître la coupe qu’il a déjà soulevée en 2019, car entre temps, la fédération l’a faite refaire à neuf. Apparue en 1987, à l’initiative d’un journaliste de L’Équipe, la Coupe Magnus originale a bien vécu, et a fini par mal supporter les soirées festives qui accompagnent le titre de champion de France. Des bringues qui laissent des traces et dont la coupe est un acteur majeur "des grands plaisirs, avec de la bière ou du champagne dedans " se remémore Willy Libert, intendant historique des Brûleurs de Loups, qui a vu "la Magnus" dans des drôles de situation comme "des enfants de joueurs pris en photo dans la coupe". Cette coupe est donc tout autant aimée que malmenée et elle est très aimée… Mais Willy Libert réfute toute mauvaise volonté : "elle est surtout malmenée parce qu’elle passe de bras en bras, de fêtes en fêtes, elle va de partout, dans des voitures et elle n’est pas facile à caser."

La Coupe Magnus sur la glace avant le coup d’envoi d’un des matchs de la finale - Fabien Baldino Brûleurs de Loups

Nouvelle coupe, nouveau règlement

Chahutée, mais respectée en quelque sorte. N’empêche la Fédération Française de Hockey sur Glace veut protéger une coupe quelle tente de mettre au centre de sa communication, avec par exemple ces présentations d’avant match. Alors pour que le nouveau trophée vieillisse bien il a été fabriqué un peu plus solidement et surtout accompagné d’un règlement plus strict. Éric Ropert directeur général de la FFHG prévient : "le vainqueur de cette année, s’il la casse, s’il l’abime, s’il la perd, c’est à lui de la remplacer et de la financer, car cela vaut quand même près de 20.000 euros."

La Fédération veut aussi limiter les personnes autorisées à la porter, pour Éric Ropert "cela fait partie de la création d’un mythe que de dire ce trophée est particulier et il n’y a que ceux l’ont gagné qui ont droit de le porter." Une règle directement inspirée de la tradition en NHL, le meilleur championnat du monde, où la fameuse Coupe Stanley est effectivement très protégée, elle est même toujours accompagnée de plusieurs agents de sécurité, ce qui ne sera pas le cas de la Coupe Magnus, même toute neuve, elle pourrait donc vivre un printemps animé, à Grenoble ou à Angers, ça c’est encore à décider.