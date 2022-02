Hockey sur glace : l’Anglet Hormadi reçoit les Dragons de Rouen avec l'esprit revanchard

Coup d'envoi entre Anglet et Briançon, mardi 8 février 2022.

C'est avec un sentiment d'injustice mêlé à celui de la revanche que l’Anglet Hormadi Pays Basque va recevoir le Rouen Hockey Élite 76 dimanche 13 février, lors de la 27e journée de la Ligue Magnus (match en retard). Depuis la rencontre du mardi 30 novembre 2021, les deux clubs s'affrontent devant les instances du championnat à cause d'un but litigieux. La Ligue a donné raison à Rouen, mais l'Hormadi ne compte pas en rester là.

Le litige

Mardi 30 novembre, Anglet mène 2-1 face à Rouen à la Patinoire de la Barre : les Dragons marquent le but de l'égalisation. Un but refusé par les arbitres car en dehors du temps réglementaire. Pas de prolongation donc et Anglet remporte trois points précieux, face à une des meilleures équipes de la saison.

"Ce n’est que le 10 décembre 2021, soit 10 jours après ce match, que l’Hormadi a appris que le club de Rouen avait posé réclamation", indique le club angloy. Les Normands contestent le but refusé à la sonnerie finale.

Fin décembre, le bureau de la fédération française de hockey sur glace (FFHG) demande aux deux équipes de jouer une prolongation. L'Hormadi refuse.

Une Commission Fédérale d’Appel se tient le 02 février 2022. La FFHG donne finalement raison à Rouen et reconnait une "erreur technique d’arbitrage". Elle demande de rejouer entièrement le match face à Rouen et retire à l’Hormadi les trois points acquis lors du match litigieux.

La date du match à rejouer n'est pas encore connue.

"On nous a volé trois points" - Alex et Sylvain, supporters de l'Hormadi

La colère froide de la direction du club d'Anglet et de ses supporters est palpable depuis une semaine. "L’Anglet Hormadi Pays Basque prend acte de cette décision, en regrettant l’attitude totalement anti-sportive du club de Rouen sur cette affaire", annonce la direction du club basque dans un communiqué, rappelant au passage qu'elle a bien voulu décaler ses confrontations face à Rouen pour permettre aux Normands de jouer sereinement la Coupe d’Europe. Anglet va continuer de "faire valoir ses droits auprès des juridictions compétentes".

En attendant, il faut affronter Rouen ce dimanche. "On a une grosse revanche à prendre, observe David Dostal, l'entraineur de l'Hormadi. Il y a 21 joueurs qui attendent cette équipe de Rouen. Ils ne vont pas les laisser jouer, ils vont leur faire mal, ils vont aller sur la glace pour faire la meilleure prestation possible."

Chez les fervents supporters de l'Hormadi, le discours d'avant-match est plus direct. "C'est un vrai scandale de nous faire rejouer la rencontre. C'est un manque de respect pour l'institution de l'Hormadi, estiment Alex et Sylvain, qui assurent que leur équipe préférée a "clairement et proprement gagné" le match du 30 novembre.

"C'est très petit de la part de Rouen de faire un match comme ça, de porter réclamation, clament ces deux supporters. Il fallait le gagner le jour J. Ils ne l'ont pas gagné et ils nous obligent à le rejouer. Mais ce n'est pas grave, on les rebattra !" Surtout que trois points décrochés face à une si grosse équipe, c'est un événement rare en terre basque. "C'est pour ça que c'est compliqué à digérer."

Anglet-Rouen, coup d'envoi à 19h d'une rencontre qui promet d'être animée sur la glace et en tribunes.

