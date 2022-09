Hockey sur glace - Ligue Magnus : les Boxers espèrent être d'attaque

Les Boxers seront-ils d'attaque cette saison ? C'est la question que se pose l'entraîneur Olivier Dimet. "On était sur un nouveau cycle, on voulait être dans la continuité de ce qu'on avait vu tout en l'améliorant. On a gardé 70% de l'équipe mais on a voulu améliorer l'attaque parce qu'on a fini dernière attaque du championnat. On a essayé d'optimiser le budget qui était mis à notre disposition. On est très content de notre recrutement, ce qu'on voit depuis le début nous plaît, on a hâte de voir cette équipe là en configuration championnat."

Avec un peu plus de marge de manœuvre financière que l'été précédent, les Boxers ont réussi à attirer cinq attaquants. L'Italo-canadien Massimo Carozza, le Finlandais Karri Forsblom et le Letton Nikita Jevpalovs ont posé leurs patins en Gironde. Et le club a misé sur deux valeurs sûres du championnat, deux internationaux français. Peter Valier, qui revient au bercail après trois saisons à Grenoble, et Fabien Colotti en quête d'un nouveau challenge après son passage à Gap.

Un calendrier casse-gueule

"C'est pour cela que je suis là, explique ce dernier, pour avoir ces responsabilités, ce poids sur les épaules. C'était important pour moi et pour les Boxers donc on se rejoint là-dessus."

Huitième la saison passée et sèchement battu par les Brûleurs de Loup en quart de finale, Bordeaux aimerait conserver un état d'esprit irréprochable, être plus régulier et être épargné par les blessures en cascade pour grimper quelques marches.

Les Boxers avaient chuté en quart de finale face à Grenoble, futur champion. © Maxppp - Maxppp

"C'est sûr qu'on va essayer, assure le gardien Clément Fouquerel qui entame sa sixième saison au club. La saison est longue, il y aura des hauts et des bas. C'est là qu'il va falloir se regrouper en équipe pour être le meilleur possible pour aller chercher quand même des points. Bien sûr, il y a les trois gros devant. Derrière, du 4ème jusqu'à la dernière place, on fait tous partie du même championnat pour aller chercher une place en playoffs."

Après une phase de préparation encourageante (trois victoires et une défaite en prolongation à Rouen), les Boxers espèrent comme l'an dernier partir en boulet de canon mais ce ne sera pas simple puisqu'ils affronteront lors des cinq premières journées les trois cadors de la Ligue Magnus, Grenoble, Rouen et Angers