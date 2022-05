Hockey sur glace : Louis Boudon, l’autre Isérois installé aux États-Unis

Il n’a pas -encore- la renommée des trois « NHLers » tricolores, l’Isérois Alexandre Texier, Antoine Roussel et Pierre-Édouard Bellemare, mais Louis Boudon commence à se faire une place de l’autre côté de l’Atlantique.

Parti pour les États-Unis à peine le bac en poche et à même pas 18ans, Louis Boudon est désormais un cadre de son équipe de l’université de Lake State, installée dans la région des grands lacs. Fils de Jérôme Boudon, un ancien joueur des Brûleurs de Loups dans les années 90, Louis a été formé sur le plateau du Vercors à Villard-de-Lans, avant donc de tenter l’aventure américaine en 2016. « C’est vrai que ça peut être un risque si on n’est pas sûr de ce que l’on veut faire » explique celui qui est désormais capitaine des Lakers « moi ça a été compliqué la première année au niveau de la langue, et puis au niveau universitaire aussi c’était difficile car ce sont des joueurs plus vieux, plus expérimentés, ça va plus vite, mais si on a vraiment un objectif ça prend le dessus sur les moments compliqués et au final ça marche bien ».

Et effectivement, ça marche pour l’Isérois qui sort d’une saison pleine en NCAA, le championnat universitaire, avec 44 points (15 buts et 29 passes) en 36 matchs. Dans les 10 meilleurs pointeurs de la saison régulière, Louis Boudon vise désormais la prestigieuse NHL, la meilleure ligue du monde « j’ai encore une année universitaire pour obtenir mon diplôme et ensuite essayer d’aller le plus haut possible. C’est encore loin, il va me falloir encore beaucoup de progression, mais je suis prêt à faire ce qu’il faut ».

Un premier mondial avec les Bleus dans quelques jours ?

En attendant un autre objectif arrivera peut-être plus vite, celui d’un premier mondial élite avec les Bleus. Appelé en équipe de France pour la première fois la saison dernière, Louis Boudon est dans le groupe de Philippe Bozon depuis le début de la préparation et espère bien être du voyage à Helsinki (du 13 au 29 mai) « c’est un objectif depuis que je suis jeune j’ai toujours rêvé d’être en équipe de France sénior. À chaque match, à chaque entraînement, j’essaie de faire ce que je sais faire, de jouer relâché, de donner mon maximum pour mettre toutes les chances de mon côté ».

La liste définitive pour le mondial élite sera communiquée en début de semaine prochaine.