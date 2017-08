Hockey sur glace - Philippe Bozon (Bordeaux) : "Pourquoi ne pas être champions dès cette année ?"

Les Boxers de Bordeaux ont retrouvé la glace de Meriadeck ce lundi, avec leur recrutement bouclé pour la saison 2017/2018. Malgré quelques départs importants, l'entraîneur Philippe Bozon reste ambitieux. Et vise même le titre de champion de France.

Le mercato est bouclé pour les Boxers de Bordeaux. Est-il celui que vous aviez-imaginé au soir du dernier match de la saison dernière ?

Pas réellement, non. Les départs sont plus importants que ce que je pensais. On s'est rendu compte que les négociations ont été difficiles. Mais cela fait partie du buisness, du marché des transferts en France. Certains joueurs que l'on comptait garder sont partis, soit pour des raisons familiales, financières ou sportives. Il a donc fallu davantage renouveler l'effectif que ce qu'on pensait au départ.

Perdre des joueurs majeurs de la saison dernière, comme Sebastian Ylönen ou David Gilbert, c'est problématique ?

C'est vrai que l'on aurait aimé les garder tous les deux, même si le départ de David Gilbert était prévu. C’était le deal avec lui, qu'il fasse un an chez nous, et qu'il parte en cas de bonne opportunité. Par contre, le départ d'Ylönen a été une surprise , je pensais qu'il avait un contrat de deux ans. On avait planifié une progression avec lui sur ces deux années, avec un entraîneur des gardiens. Mais, il a finalement décidé de tenter l'aventure à l'étranger. Mais son remplaçant, Clément Fouquerel est tout de même double champion de France en titre, donc la qualité est bien là.

L'expérience des playoffs sera importante

Vous pensez que le groupe est au moins aussi bon que l'an dernier ?

Je pense que les arrivées compensent bien les départs, tant en qualité, qu'en quantité. Et en plus, on a essayé, par le recrutement, de compenser quelques lacunes que l'on a pu avoir. Ainsi, l'arrivée de Patrick McEachen devrait faire énormément de bien sur les périodes de supériorité numérique. Et puis devant, on a essayé d'apporter du sang neuf, avec des joueurs de caractère.

Promus en 2015, 9e en 2016, 4e et demi-finalistes de Ligue Magnus l'an dernier... La progression des Boxers peut-elle continuer ?

On arrive maintenant dans le très haut niveau, les marches qu'il restent à franchir sont les plus compliquées, et on en a bien conscience. L'ambition est de progresser encore, et prétendre à un titre dans les prochaines saisons. Et pourquoi pas celle-ci ! L'expérience des play-offs l'an passé sera très importante pour le groupe.

Qu'avait-il manqué pour que ce titre arrive dès l'an dernier ?

Des petites choses, surtout au niveau du caractère et de l'intensité. Encore, une fois, ce sont des manques que l'on a tenté de corriger avec notre recrutement.

Quels seront vos concurrents pour jouer le haut du tableau ?

Il faudra voir. Aujourd'hui, les équipes de Rouen et Gap ont perdu beaucoup de joueurs, et ont l'air être un peu dans l'incertitude. Grenoble, sera, à mon avis, le favori du championnat, avec une très grosse base défensive, notamment. Lyon s'est aussi renforcé, tout comme Angers, qui a fait un super recrutement. Et avec le retour das les buts de Florian Hardy, qui a fait un super championnat du monde avec l'équipe de France, ils vont, à mon avis, se mêler à la course au titre, davantage que ce qu'ils ne l'ont fait l'an dernier.

Les mouvements des Boxers de Bordeaux

Départs :

Francis Charland (arrêt)

Andreï Esipov (Mulhouse)

Sebastian Ylönen (Lukko, Finlande)

François Bouchard (libre)

Kevin Dusseau (Rouen)

Jean-Philippe Côté (Grenoble)

Vincent Kara (Grenoble)

Tomas Rubes (Mulhouse)

David Gilbert (Fehervar, Hongrie)

Arrivées :

Patrick McEachen (Gap)

Clément Fouquerel (Gap)

Dominik Kramar (Lyon)

Mathieu André (Anglet)

Anti Jaatinen (Assät, Finlande)

Olivier Labelle (Reading, Canada)

Spencer Edwards (Dijon)

Adam Hughesman (Znomjo, République tchèque)

Maxime Sauvé (Jonquière, Canada)

Le programme de la reprise

18 août, 20h30 - Match amical : Homradi d'Anglet - Boxers de Bordeaux, patinoire de la Barre, Anglet

19 août, 20h15 - Match amical : Boxers de Bordeaux - Ducs d'Angers, patinoire Meriadeck Bordeaux

25 - 27 août - Bauer Summer Ice Trophy, à la patinoire Meriadeck, Bordeaux

25/08, 20h30: Servette Genève (SUI) - Graz 99ers (AUT)

26/08, 20h30 : Boxers de Bordeaux - Graz 99ers (AUT)

27/08, 20h30 : Boxers de Bordeaux - Servette Genève (SUI)

5 septembre, 20h15 - Match amical : Boxers de Bordeaux - Corsaires de Nantes, patinoire Meriadeck Bordeaux

8 septembre, 20h30 - Match amical : Ducs d'Angers - Boxers de Bordeaux, patinoire du Haras, Angers