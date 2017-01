Hockey sur glace : Philippe Bozon (Boxers) : "Le niveau de l'arbitrage français est lamentable"

Éliminés en demi-finale de coupe de France par les Dragons de Rouen ce mardi (3-2 après prolongation), les Boxers de Bordeaux ont manqué l'opportunité de jouer la finale à Bercy, pour la première fois de leur histoire. Et, après la défaite, ils étaient particulièrement remontés contre l'arbitrage.

"Il y a bien longtemps que le niveau de l'arbitrage est lamentable en France, mais on ne veut pas s'en occuper". Philippe Bozon, l’entraîneur de Boxers s'est présenté très remonté devant les médias, quelques minutes après que ses joueurs aient quitté la glace de l'Île Lacroix de Rouen. Les Bordelais venaient de s'incliner, sur un but en prolongation, en infériorité numérique, un scénario exactement identique au match face aux mêmes Rouennais la semaine précédente. Alors, le coach des rouge et noir ne décolérait pas, et criait à l'injustice. "Ça fait deux fois que ça nous arrive en cinq jours, et deux fois contre le même équipe. Les décisions sont toujours en faveur de cette même équipe. Dans une prolongation, ce sont les joueurs qui doivent décider du sort de la rencontre, et pas quelqu'un d'autre".

Pourtant, les Bordelais n'ont pas démérité chez le tenant du titre de la Ligue Magnus. Ce sont même eux qui avaient ouvert le score en fin de premier tiers-temps, grâce à un but de son capitaine Maxime Moisand (18e minute). Mais, pendant le deuxième tiers-temps, les Dragons, malgré deux infériorités numériques, égalisaient (27e), puis repassaient devant (38e). Bordeaux trouvait les ressources pour réagir immédiatement, par l'inévitable David Gilbert (40e). Rien n'était ensuite marqué pendant le troisième tiers-temps, avant que Patrick Coulombe ne marque le but victorieux, seulement 56 secondes après le début de la prolongation, 10 petites secondes après l'exclusion du Bordelais François Bouchard. Cruel, donc, pour les Bordelais, qui voyaient leurs espoirs de participer à la finale à Bercy partir en fumée.