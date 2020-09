Hockey-sur-glace : report de la Coupe d'Europe et du premier match de championnat à domicile pour Grenoble

Les Brûleurs de Loups de Grenoble ont appris coup sur coup le report de leur premier match de CHL pour cause de coronavirus et de leur premier match de championnat à domicile pour cause... de travaux!

Au hockey-sur-glace il y a les changements de lignes et les changements... de dates ! L'équipe de Grenoble vient d'apprendre deux changements de calendriers qui vont avoir une influence sur la préparation, le début de saison et, un peu, sur les recettes spectateurs. Le premier match de CHL (Champions hockey ligue, la coupe d'Europe) prévu le 7 octobre à Mannheim (Allemagne) est repoussé au 17 novembre "eu égard, explique la Ligue, à l'incertitude causée par la pandémie de coronavirus en cours et aux restrictions de voyage actuellement en place pour les déplacements entre les pays européens." Pire : le programme des rencontres est également modifié et les BDL joueront dès le lendemain (18 novembre) le match retour... toujours en Allemagne.

Retard de travaux à la patinoire Polesud

Si il n'y avait que la CHL ! Autre changement de calendrier pour les Brûleurs de Loups : le premier match de championnat de France Ligue Magnus à domicile, prévu le 29 septembre face à Briançon est reporté à une date ultérieure parce que les travaux engagés sur la patinoire Polesud ont du retard. Bilan : les grenoblois joueront leur premier match à domicile le 18 octobre face aux Rapaces de Gap. En attendant la Ligue Magnus débutera comme prévu pour eux le 26 septembre à Nice.