Hockey sur glace : retour à l'entraînement pour les Gothiques

Les patins crissent et les palets fusent sur la glace du Coliseum d'Amiens. D'un côté les défenseurs, de l'autre les attaquants. Tablette entre les mains pour filmer tout le monde, le coach Mario Richer ne quitte pas ses joueurs du regard, car ces premiers jours sont essentiels : "C'est des petits détails importants, qu'il faut que les joueurs intègrent dans leur développement. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça qu'on appelle ça un camp de développement, l'objectif est d'être mieux armé pour les Play-offs".

Le patinage et le mental au cœur des premiers jours d'entraînement

Car avant ce grand rendez-vous du championnat, il y a le marathon des matchs de la saison qui va débuter, avec beaucoup de rencontres à l'extérieur. Pour rendre l'équipe encore plus solide, comme en 2019 Mario Richer est épaulé par Guy Desjardins, spécialiste de la mobilité sur glace. Le Québécois travaille 3 heures par jour avec les Gothiques pour améliorer leur patinage. Et puis il y a aussi évidemment ce qui se passe dans la tête des joueurs, explique Mario Richer : "il faut qu'ils comprennent que l'entraînement mental, mais aussi la mémorisation, la perception du match, ce sont des choses importantes à travailler, pas seulement l'entraînement physique".

Et pour un bon mental, il faut aussi que les joueurs apprennent à se connaître, avec l'intégration des nouvelles recrues. Parmi elles, l'attaquant québécois Julien Tessier, venu de l'université de Trois-Rivières : "En venant avec d'autres joueurs que je connaissais, ça aide un peu l'adaptation, mais autant la ville que les joueurs, ça se passe super bien. Les gars sont présents pour nous aider, pour aller acheter à manger, acheter telle chose, pour nous guider aussi et nous montrer des endroits d'Amiens. J'aime vraiment ici, ça ressemble un peu au Québec, ce qu'on appelle le "Vieux Québec, donc on apprécie vraiment".

Des supporters présents pour les nouvelles recrues

Assis dans les gradins, Isabelle et Frédéric sont venus assister à l'entrainement, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs : 43 saisons qu'ils suivent les Gothiques ! Et ils sont plutôt confiants, explique Frédéric : "on a tout sur le papier, on a une bonne équipe de coachs, de bons joueurs qui ont tous un bon CV, on a des retours de Français qui vont venir compléter comme Bastien Maïa, notamment. Donc y'a pas de raison que la mayonnaise ne prenne pas cette année ! On a bon espoir de faire une belle saison".

Début de réponse le 22 août prochain, chez les Jockers de Cergy-Pontoise avec le premier des cinq matchs amicaux. Ensuite place au coup d'envoi de la Ligue Magnus le 9 septembre, avec le premier match à l’extérieur à Nice, les Gothiques recevront ensuite Anglet au Coliseum le 12 septembre.