Hockey sur glace : un joueur de l'Anglet Hormadi dénonce des propos racistes lors d'un match contre Rouen

CJ Garcia, un hockeyeur de l'Hormadi, aurait été traité de "gorille". Des propos racistes qu'il aurait subi lors du dernier match le 13 février dernier contre Rouen à la patinoire de La Barre. L'Hormadi et son joueur condamnent ces propos.

Christopher John Garcia, un hockeyeur angloye dénonce ce lundi 21 février des propos racistes entendus lors du match contre Rouen le 13 février dernier (perdu 3-4). Dans un tweet, le jeune joueur de 26 ans déclare avoir été traité de "gorille" par un adversaire normand pendant la rencontre à la Barre à Anglet. Sur les réseaux sociaux, il explique que "pendant ce match, un adversaire a eu l'audace de me traiter de gorille depuis le banc, alors que je n'étais même pas en train de lui parler". Sans donner de nom, il dénonce tout de même "qu'en 2022, le racisme soit bien vivant dans le monde du hockey". "Quand est-ce que ce genre de comportement va s'arrêter, j'en ai vraiment marre" déplore finalement le défenseur angloy.

De son côté, l'Hormadi a réagit aussi sur les réseaux sociaux pour se joindre à CJ Garcia et "condamner fermement les propos tenus à son égard".

Déjà tendu entre Anglet et Rouen

Une affaire qui intervient alors qu'Angloys et Rouennais nourrissent déjà un passif cette saison. Depuis la rencontre du mardi 30 novembre 2021, les deux clubs s'affrontent devant les instances du championnat, à cause d'un but litigieux. Une affaire où la Ligue avait fini par donner raison aux Normands.