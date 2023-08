Hockey-sur-glace : "un mélange d'enthousiasme et d'anxiété" avant le début de Ligue des Champions des Dragons

Huit arrivées, après un été annoncé comme relativement calme. La direction des Dragons de Rouen n'a pas eu beaucoup de repos cette intersaison. "On a encore plein de trucs à travailler, on est encore en rodage sur pas mal de plans de jeu, admet le défenseur Florian Chakiachvili, qui entame sa huitième saison à Rouen. On ne s'attendait pas à un mercato aussi mouvementé. C'est rare à Rouen. Mais on essaye de greffer les nouveaux à ce projet."

"Se faire respecter"

Et cela s'est vu notamment lors des matches de préparation : une victoire inaugurale, puis cinq défaites. "On s'attendait à avoir de meilleurs résultats, admet l'entraîneur-adjoint, Anthony Guttig. Mais cela reste une présaison, on va bien bosser, se servir aussi de cette CHL pour progresser, on n'est qu'au moins d'août", explique l'ancien joueur, qui se projette un peu plus loin cette saison.

La Champions Hockey League, nouveau format cette saison, a de quoi faire saliver, avoue Chakiachvili : "On est très excités, c'est une super compétition, on a eu un gros tirage. On sait que cela va être dur, mais aussi que l'on peut réaliser de bonnes choses. On a une carte à jouer à domicile, poussés par notre public."

Alors, il faudra bien débuter d'entrée contre les allemands d'Ingolstadt : "C'est un match que l'on cible pour aller plus loin, selon le défenseur. On veut montrer le hockey français en Europe, faire parler de nous et se faire un peu plus respecter." Et pourquoi pas rééditer l'exploit de la dernière participation rouennaise en CHL : les quarts de finale en 2019, ce qui avait coûté de l'énergie pour le championnat.

Interrogé lors de la conférence de presse de la compétition, le coach rouennais Fabrice Lhenry s'est souvenu de cette belle épopée d'il y a trois ans, tout en rappelant son envie de bien y figurer.

L'accès à la patinoire en question

"Encore faut-il arriver à la patinoire", s'amuse David, un supporter. Un nouveau dispositif d'accès à l'Île Lacroix a été inauguré cet été : le filtrage des parkings et l'impossibilité d'accéder en voiture à l'île si trop de monde y est déjà présent. "Ca risque d'être une catastrophe, certains ont attendus une heure et demi lors du match amical contre Angers", le 22 août, s'alarme David, un autre suiveur des Dragons. La navette fluviale de 49 places mettant dix minutes à faire une rotation, pour des centaines de spectateurs, la file d'attente s'allonge vite. Une pétition , signée par plus de 500 personnes est en ligne pour demander d'autres solutions.

"En réalité, il faut déjà 45 minutes pour sortir de l'île en voiture puisqu'elle est saturée, tente de déminer Kader Chekhemani, adjoint au maire de Rouen en charge de la tranquillité publique et du stationnement. Donc que ce soit dans sa voiture, ou en attendant la navette, cela ne change pas grand-chose en réalité". Les supporters risquent de ne pas être du même avis, surtout les soirs d'hiver, ou de pluie.

L'élu se rendra ce jeudi soir à la patinoire, pour voir comment cela se passe, et n'exclut pas des améliorations. Lesquelles ? Une navette en plus, cela semble compliqué, et très cher. Des bus ? "Cela ressemble à une fausse bonne idée, des bus, cela marche si c'est fluide, là, si on les rajoute dans le trafic, personne ne va les prendre et on ne veut pas interdire les voitures sur l'île", explique Kader Chekhemani. Le serpent de mer des Dragons au Kindarena renaîtrait-il ? "Encore une fois, c'est une fausse bonne idée. Il faut des jours pour glacer et déglacer, et il faut partager avec le basket." La question de l'accès à cette patinoire ne semble pas résolue.

