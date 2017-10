Hockey : Un derby pour se relancer pour les Boxers de Bordeaux

Après deux défaites consécutives en championnat, face à Rouen, et à Lyon, les Boxers de Bordeaux se déplacent à Anglet ce mardi soir en 16èmes de finale de la coupe de France. Match important, donc, non seulement en raison de la rivalité, et de la situation en championnat.

Attention danger ! Même si l'Hormadi d'Anglet évolue en Division 1, un niveau en dessous des Boxers de Bordeaux, ce sont deux équipes aux dynamiques opposées qui vont s'affronter ce mardi sur la glace de la patinoire de la Barre. Bordeaux est imprévisible, capable d'aller écraser Gap 7-2, avant d'enchaîner deux défaites contre Rouen (4-6) et à Lyon (4-3). De son côté, l'Hormadi s'avance en solide leader de la Division 1, avec cinq victoires en cinq rencontres (dont une en prolongation). Les Basques ont effectué un recrutement XXL pour la division, avec notamment Yannick Riendeau, meilleur pointeur de Division 1 avec 13 points en 5 matchs, ou encore Mathieu Cyr et Thomas Decock, encore Bordelais la saison dernière.

Se souvenir de 2015

Mais un derby remet forcément les choses à plat. L'an dernier, au même stade de la compétition, les Bordelais avaient largement éliminé Anglet (6-2), à Meriadeck. Mais les hommes de Philippe Bozon se rappellent qu'ils ont été fessés en terre basque en préparation de la saison (6-0). Les rencontres entre les deux clubs se limitent à ces affrontements en coupe ou en amical depuis 2015, et une passe d'armes mémorable en finale de Division 1. Les Boxers s'imposent 3 victoires à 1, et montent en Ligue Magnus, laissant l'Hormadi dans l'antichambre de l'élite.

Toujours une saveur particulière de gagner à Anglet, explique Vincent Carden

"Gagner à Anglet c'est fantastique, explique l'attaquant formé à Bordeaux, se souvient Vincent Carden. On avait perdu le premier match chez nous, et on a gagné le deuxième là-bas aux tirs au buts. Ce fut le tournant de la finale. Ça a toujours une saveur particulière de gagner à Anglet". Personne, ni au Pays basque, ni à Bordeaux n'a oublié. Et le souvenir devrait trotter dans les têtes au moment des premiers coups de patin.