Holger Rune remporte la 15e édition de l'Open de Tennis de Caen

La troisième finale de Roberto Bautista Agut au zénith de Caen n'a pas été encore une fois la bonne. Le champion espagnol s'est incliné en deux sets (presque) sans pouvoir faire grand chose face à Holger Rune., la révélation de cette année 2022.

Le Danois (N°11 mondial) a donné le ton en remportant en 26 minutes et sans opposition la première manche (6-0).

Et il faudra attendre le 7e jeu de cette finale de l'Open de Tennis de Caen pour voir le malheureux espagnol inscrire son premier jeu. Breaké au milieu de cette deuxième manche, Roberto Bautista Agut a eu l'opportunité de faire durer un peu plus cette finale mais ses deux balles de debreak à 4-5 ont été effacées d'autorité par le Danois. Holger Rune ne le laissera plus l'approcher et a conclu la rencontre sur sa première balle de match.

Cette finale de l'Open de Tennis était la dernière organisée au Zénith de Caen. L'an prochain, le tournoi normand prendra place dans le nouveau Palais des Sports actuellement en construction à deux pas de la salle de spectacle caennaise.