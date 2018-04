Anglet s'est rassuré en battant largement Brest 5-0, dimanche soir, lors du match 2 de la finale de Division 1. Grâce à ce beau succès, l'Hormadi égalise à 1-1 et part en Bretagne avec un peu plus de confiance.

Anglet, France

Les Angloys ont relevé la tête ! Après un premier match raté et une défaite 4-2 samedi, les hockeyeurs basques ont remis les choses au point en battant Brest 5 à 0, ce dimanche. Un succès dû à une meilleure entame de match, une efficacité retrouvée et une excellente prestation de son gardien, Dusan Sidor, arrivé en joker médical il y a quelques semaines et véritable rempart face aux assauts des Albatros.

Une montée validée en Bretagne ?

Il faudra donc encore deux matches, minimum, pour valider l'accession en ligue Magnus. Les deux prochaines rencontres se disputeront mercredi et jeudi, à 20h, au Rïnkla Stadium.