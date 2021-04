Hockey ─ Hormadi : Decock et Tarantino rempilent, le point sur les départs/arrivées

Le capitaine Thomas Decock et Lionel Tarantino prolongent l'aventure à l'Hormadi Anglet. Les deux attaquants cumulent à eux deux plus de 30 saisons en Ligue Magnus.

Thomas Decock et Lionel Tarantino seront bien Angloys la saison prochaine. Le premier hockeyeur, capitaine emblématique de 34 ans et depuis sept saisons déjà à l'Hormadi et le second, trois saisons sur la glace de la Barre, ont prolongé avec le club pour une nouvelle année. À eux deux, ils cumulent plus de 30 saisons de Ligue Magnus et sur l'année qui vient de se terminer, ont inscrits 17 points en 23 matches.

Au rayon des arrivées

L'attaquant franco-slovaque Peter Hrehorcak Jr (1m80, 79 kg) rejoint les rangs de l'Hormadi, en provenance de Nice, où il était le capitaine des Aigles. À 26 ans, il a joué six saisons dans l'élite française, sur la Côte d'Azur et à Chamonix. Il s'agit de la première arrivée officialisée par Anglet.

Départs et retraites

Le prometteur défenseur Jules Boscq, élu meilleur espoir du championnat, part du club pour rejoindre le Bordeaux d'Olivier Dimet. Ses prestations lui ont notamment permis de lui ouvrir les portes de l’équipe de France sénior à seulement 19 ans. Louis Vitou (20 ans) de son côté a décidé de ne pas prolonger l'aventure au Pays basque. Afin de prendre son envol. Après 167 points inscrits dans les catégories jeunes, et 27 points en 3 saisons de Ligue Magnus, le numéro 15 tourne la page avec le club Angloy.

Par ailleurs, l'Hormadi avait déjà officialisé les départs à la retraire pour trois joueurs de longue date. C'est le cas du défenseur Kévin Maso, après 160 matchs et 33 points inscrits au club. Même chose pour l'attaquant québécois Yanick Riendeau (36 ans). Arrivé en 2017 sur la Côte Basque, il a contribué à la montée du club en Ligue Magnus. Auteur d’une des plus belles carrières de Ligue Magnus avec au total 358 points inscrits en 291 matchs, Yanick en aura inscrit pas moins de 122 en 4 saisons passées sous les couleurs du club.

Retraite aussi pour le défenseur finlandais Riku Silvennoinen, qui a disputé 101 matches en quatre saisons sous les couleurs de l'Hormadi.