Soorts-Hossegor : il gagne une course à pied en faisant 228km en 36 heures !

Philippe Pollesel, 51 ans, a remporté ce weekend l'Infinity Trail Backyard d'Hossegor, une course à pied d'ultra-endurance. Il a fait 36 fois le tour du lac en près de 36 heures, et parcouru 228km !

C'est une performance de dingue ! Philippe Pollesel, 51 ans, a remporté samedi soir l'Inifinity Backyard d'Hossegor, une course d'ultra-endurance où il faut faire le plus possible de tours de 6,7km (ici le lac d'Hossegor), sachant qu'un départ est donné à chaque heure et que les concurrents n'ont pas plus d'une heure pour faire la même boucle.

Cet habitant de Pomport (Dordogne) a réalisé l'exploit de courir pendant près de 36h d'affilée : il pouvait se reposer et se ravitailler entre deux boucles, mais quelques minutes seulement. Philippe Pollesel, qui est un habitué des très longues distances, a parcouru près de 228km et était le dernier encore debout, à 22h samedi soir quand la course s'est donc achevée.

De bonnes jambes et un bon estomac!

"A la fin de la première nuit, j'étais content de voir le soleil se lever, parce qu'on a toujours un petit passage à vide dans la nuit", sourit le vainqueur, qui, comme tous les autres concurrents, a dû s'équiper d'une lampe frontale pour pouvoir courir dans l'obscurité. Philippe Pollesel se sentait bien, "de bonnes jambes et pas de problèmes d'estomac", raconte-t-il.

Sitôt la course terminée, il a pu manger, avaler un café et s'est couché un peu plus tard. C'est sa première victoire lors d'une course : "j'avais mon épouse sur place, un couple d'amis, ça restera un bon souvenir, première fois que je gagne, c'est sympathique à mon âge", se marre le jeune quinquagénaire.