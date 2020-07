Hossegor : l'épreuve mondiale de surf à Hossegor disparaît

Les plages landaises orphelines des champions de la glisse l'an prochain. La session prévue cette année au mois d'octobre est quant à elle annulée, comme toutes les étapes du Championship Tour 2020, pour cause de Covid-19. La crise du coronavirus a donc accéléré la décision qui se murmurait depuis quelques temps.

En cause tout d'abord, le resserrement du calendrier mondial. À partir de la saison 2021, le championnat se déroulera entre janvier et août. Or, la meilleure période de vagues en France, et dans les Landes, se situe en septembre et octobre. Les organisateurs ont donc voulu privilégier la date, plutôt que la compétition comme l'explique Cheyne Bradburn, organisateur du Quicksilver Pro à Hossegor : " On a préféré maintenir cette étape qui se situe désormais dans l'après-saison car les conditions sont meilleures. Vu qu'elle n'est plus dans le Championship Tour (CT), elle va basculer dans le nouveau circuit Challengers series."

Incertitude sur la localisation de l'étape

En plus de disparaître du gratin du circuit mondial, la ville d'Hossegor n'est pas encore certaine d'être choisie pour le Challenger series. La décision se prendra en septembre-octobre prochain. D'autres stations sont candidates selon Cheyne Bradburn. "Il y aura certainement des villes au Pays Basque, en Gironde et dans Les Landes. On est en discussion avec les institutions concernées "