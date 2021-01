Hubert Auriol, triple vainqueur puis directeur du Dakar et premier présentateur de Koh-Lanta est décédé

L'ancien pilote auto et moto, triple vainqueur puis directeur du Dakar Hubert Auriol est décédé ce dimanche "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie", a annoncé sa famille. Âgé de 68 ans, il a été le premier à remporter le Dakar à la fois en moto et en auto.

Hubert Auriol, ancien pilote et directeur du rallye Dakar est décédé ce dimanche à l'âge de 68 ans. Sa famille a indiqué à l'AFP qu'il avait succombé à "un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie." Surnommé "l'Africain" parce qu'il était né en juin 1952 à Adis-Abeba en Ethiopie, il reste lié au Dakar par son palmarès exceptionnel. Triple vainqueur du rallye raid, il a en effet été le premier à le remporter à la fois en moto (1981 et 1983) et en auto (1992).

Du pilotage à la direction du Dakar

Il arrête la moto sur le rallye raid après l'édition de 1987 où il a été contraint à l'abandon la veille de l'arrivée après s'être fracturé les deux chevilles mais continue les rallyes africains. En 1994, il prend la direction du Paris-Dakar chez ASO organisation, il y restera neuf ans.

Homme de défi, il est aussi détenteur avec Henri Pescarolo, Patrick Fourticq et Arthur Powell, du record du tour du monde en avion à hélices en 88 heures et 49 minutes. Hubert Auriol avait également été le premier présentateur de l'émission de téléréalité Koh-Lanta en 2001.